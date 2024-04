Mercato auto, boom dell'usato a febbraio: +13,1% a 464.210 trasferimenti di proprietà in Italia

Crescita a doppia cifra per il mercato delle auto usate in Italia a febbraio: +13,1% nel mese a 464.210 trasferimenti di proprietà rispetto ai 410.449 del 2023, ma ancora inferiore dell’1,9% rispetto al 2019. I trasferimenti netti aumentano del 13,4% e le minivolture del 12,7%. Nel primo bimestre la crescita si attesta a +14,6% con 910.250 passaggi complessivi rispetto ai 794.176 di gennaio-febbraio 2023. Lo comunica l'Unrae, l’associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano. In febbraio il diesel conferma la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato, con il 45,4% (-2,1 p.p.), al 45,6% nel bimestre; al secondo posto il motore a benzina al 39,1% (-1,0 p.p. e al 39,3% nei 2 mesi). Le ibride occupano la terza posizione con il 7,0% (6,7% nel cumulato), segue il Gpl (al 4,9%, stessa quota nel primo bimestre). Il metano si posiziona al 2,1% (2,2% in gennaio-febbraio), mentre i trasferimenti netti di auto Bev e plug-in coprono rispettivamente lo 0,6% e lo 0,8% del totale sia nel mese sia nel cumulato.