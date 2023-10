Pichetto: «Con il nostro parco auto gli incentivi non bastano. Non si possono dare a chi vuole la Ferrari elettrica»

«Sono convinto che l’elettrico sia la strada principale. Gli incentivi aiutano, ma non permettono di cambiare un parco auto come il nostro». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto a margine del congresso dei commercialisti a Torino. Pichetto ha ricordato che «l’Italia ha 40 milioni di auto e ancora due milioni e mezzo di Euro1 e Euro2 che valgono 500 euro. Io credo - ha aggiunto - che non sia possibile dare un incentivo di 30 o 40.000 euro. Gli incentivi a chi vuole comprare la Ferrari elettrica mi sembrano poco adatti».