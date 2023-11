Salvini: «Nelle città non sia derby tra auto, moto e bici. Stanziati fondi per la messa in sicurezza delle due ruote»

MILANO - «Sulle due ruote è importante che non venga vissuto come un antipatico derby tra bicicletta, moto e automobile. Le città devono essere vivibili per tutti, non ci dev’essere uno scontro tra chi si muove in bicicletta, in moto o in auto» ha dichiarato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastruttura e dei Trasporti, all’inaugurazione dell’edizione numero 80 dell’Esposizione internazionale delle due ruote a Rho MilanoFiera. «Già dalla prossima settimana verranno messi a disposizione dei fondi, che sono già stanziati e non ancora spesi, di decine di milioni di euro per la messa in sicurezza delle due ruote. Penso in particolare ai guard rail salva vità.

