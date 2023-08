Urso: «Le accise sui carburanti servono per i più bisognosi. Dal cuneo alle famiglie numerose. Sono risorse ben spese»

Non è in arrivo nessun ripensamento del governo rispetto alle accise sui carburanti, secondo il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. «Le accise che ci sono sui carburanti servono a finanziare altre misure di maggiore impatto per i ceti più bisognosi», dice Urso a margine di una conferenza stampa, facendo riferimento in particolare al taglio al cuneo fiscale, alle misure per le famiglie numerose, per chi non riesce a mantenere i propri congiunti e comunque per coloro che hanno i salari più bassi. «Credo che siano risorse ben spese», sottolinea il ministro. «Posso tranquillizzare - aggiunge Urso - che il prezzo industriale, che il prezzo che il consumatore paga alla pompa depurato dal fisco è un prezzo per la prima volta inferiore ai prezzi industriali in Francia, Germania e Spagna. Siamo il Paese che ha avuto l’intervento più efficace nel monitorare la filiera e tenere i prezzi più bassi».