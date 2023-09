XPeng acquisisce filiale elettrica di Didi. La “Uber cinese” della prenotazione di auto con conducente comprata per 700 mln

PECHINO - Il produttore cinese di auto elettriche XPeng, uno dei rivali di Tesla in Cina, ha annunciato l’acquisizione per quasi 700 milioni di euro della filiale elettrica della “cinese Uber” e il lancio di un nuovo marchio di veicoli. Fondata nel 2015 a Canton, XPeng e una delle decine di audaci start-up emerse negli ultimi anni nel Paese per sfruttare il boom dei veicoli elettrici nel piu grande mercato automobilistico del mondo. Didi e il campione in Cina della prenotazione di auto con conducente (VTC). Oltre a questa attività, che rappresenta il suo core business, il gruppo dispone di una filiale per la progettazione di veicoli elettrici.

XPeng ha raggiunto un accordo con Didi per riacquistarlo per 744 milioni di dollari (688,2 milioni di euro), si legge in un comunicato stampa alla Borsa di Hong Kong, dove e quotato. XPeng collaborerà inoltre con Didi per lanciare il prossimo anno un nuovo marchio di veicoli elettrici chiamato in questa fase Mona. L’accordo, che consente al produttore cinese di eliminare un potenziale concorrente e di accedere alla sua tecnologia avanzata, e stato accolto favorevolmente dai mercati. Alla Borsa di Hong Kong, le azioni XPeng hanno guadagnato quasi l’11%. Il marchio, che commercializza i suoi veicoli in diversi paesi europei, impiega circa 14.400 persone e ha uffici nella Silicon Valley e ad Amsterdam (Paesi Bassi). XPeng ha venduto un totale di 41.435 veicoli in Cina e nel mondo nella prima meta dell’anno, una cifra in calo del 40% su base annua, secondo i risultati pubblicati a meta agosto.