Bottas vince la gara sprint battendo Verstappen, Sainz terzo, rimonta clamorosa di Hamilton da 20° a 5°

Un deciso Valtteri Bottas ha vinto la corsa sprint di San Paolo precedendo Max Verstappen e un bravissimo Carlos Sainz mentre Lewis Hamilton da 20esimo che era a causa della squalifica per ala irregolare ha compiuto una clamorosa rimonta che lo ha portato al quinto posto finale. Ma per via della penalità dovuta al cambio di alcune parti del motore, partirà decimo nel Gran Premio. Bottas, secondo in griglia, ha sfruttato alla perfezione le gomme soft ed ha bruciato al via Verstappen (gomme medie) passando subito al comando. L'olandese della Red Bull-Honda ha dovuto cedere la seconda posizione a un agguerrito Sainz che con le soft è stato velocissimo nei primi giri. Dopo qualche tornata però, Verstappen ha passato la Ferrari dello spagnolo ed ha provato ad andare a caccia di Bottas riuscendo a raggiungerlo. Ma anche consigliato dal box, Verstappen ha poi alzato il piede preferendo non rischiare un sorpasso difficile. Bottas ha così vinto con 1"1 di vantaggio sul leader del mondiale e partirà dalla pole nel GP.

Di grande fattura la corsa di Sainz. Nonostante le gomme soft nel finale gli rendessero la vita difficile, ha saputo resistere con maestria agli attacchi di Sergio Perez con la seconda Red Bull. Lo spagnolo, terzo al traguardo, scatterà così dalla medesima posizione domani. La bella prestazione di Sainz ha messo in ombra Charles Leclerc, partito con le Pirelli medie. Il monegasco ha concluso soltanto settimo dopo che aveva occupato la quarta posizione nei primi giri. Hamilton invece, ha entusiasmato il pubblico presente in gran numero sulle tribune. La sua rimonta è stata incredibile condita da sorpassi non facili come quelli su Fernando Alonso, Ricciardo, Lando Norris e Leclerc. Una volta di più il britannico della Mercedes ha spiegato perché ha vinto sette titoli iridati. Bravo Norris, sesto, mentre sotto le aspettative è stato Pierre Gasly con l'Alpha Tauri che non ha sfruttato le gomme soft per una pessima partenza ed ha chiuso ottavo davanti ad Esteban Ocon, Sebastian Vettel e Ricciardo. Antonio Giovinazzi ha concluso 13esimo.

Dunque, lo schieramento di partenza del Gran Premio sarà il seguente: Bottas, Verstappen in prima fila, poi Sainz e Perez in seconda, Norris e Leclerc in terza, Gasly e Ocon in quarta, Vettel e Hamilton (penalizzato) in quinta. A seguire, Ricciardo, Alonso Giovinazzi, Stroll, Tsunoda, Latifi, Russell, Raikkonen, Schumacher, Mazepin.