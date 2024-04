Clamoroso in Red Bull, Adrian Newey ad un passo dal lasciare il team a fine stagione

Adrian Newey è pronto a lasciare la Red Bull. Non basta il dominio assoluto anche in questa stagione della sua creatura che ad oggi con Verstappen ha vinto 4 delle 5 prove del Mondiale fin qui disputate. Il geniale progettista lascerà la squadra sulla scia della controversia che ha coinvolto il team principal Christian Horner. L'indiscrezione è riportata da Auto Motor und Sport e BBC. Newey è legato alla Red Bull da un contratto che scade a fine 2025, ma secondo alcune fonti starebbe negoziando un'uscita per poter lavorare con un nuovo team già dalla prossima stagione.

Newey, considerato il più grande progettista di Formula 1 della storia, ha detto alla Red Bull che non vuole proseguire il suo rapporto con la scuderia di Milton Keynes, molto probabilmente perchè turbato dalla situazione potenzialmente esplosiva creatasi nel team da quando il team principal Christian Horner è stato accusato di molestie sessuali e comportamento inappropriato verso una dipendente, per poi essere assolto dalla stessa squadra dopo un'indagine interna.

Il team leader in F1 è una vera e propria polveriera. Al momento è come se ci fossero due schieramenti contrapposti: da un parte Horner che è sostenuto dal principale azionista del team, il tailandese Chalerm Yoovidhya, dall'altra lo storico luogotenente Helmut Marko, legato, sia agli eredi del fondatore Dietrich Mateschitz, sia al clan Verstappen (Max e papà Jos) . In un clima che resta quindi molto teso, pare che il progettista abbia mostrato il proprio scontento a continuare a lavorare in un'atmosfera contaminata da rancori e lotte incrociate, desiderando nuove sfide.

Adrian Newey è in Red Bull dal 2006 e, insieme a Horner, è stato una delle colonne portanti della squadra fin dalla sua fondazione ad opera di Dietrich Mateschitz. Nel suo palmares con il team di Milton Keynes ci sono 6 Mondiali costruttori e 7 piloti, di cui 4 con Sebastian Vettel e 3 con Max Verstappen: un curriculum prestigioso che pare però arrivato ai titoli di coda.