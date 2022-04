EPrix Roma, comincia il lungo fine settimana nella Capitale del mondiale elettrico. Giovinazzi atteso nella gara di casa, Mortara è leader

ROMA – La Formula E torna a Roma con un doppio appuntamento. Sabato si corre il quarto ePrix dell'ottava stagione e domenica il quinto. I piloti non nascondono le insidie del tracciato capitolino dell'Eur, con i suoi quasi 3,4 chilometri il più lungo del campionato, ma lo considerano uno dei più belli del circuito elettrico. Seppur per effetto della doppia cittadinanza (gareggia con licenza elvetica), per la prima volta un italiano parte a Roma al comando della generale.

Edoardo Mortara, che in questo scorcio iniziale di stagione ha vinto una gara classificandosi quinto e sesto nelle altre due, è in testa con 43 punti, 5 in più rispetto al campione del mondo in carica Nyck De Vries (Mercedes Eq). L'italo svizzero corre con la Rokit Venturi, il team più “azzurro” che c'è, perché anche il compagno di squadra, Lucas Di Grassi (già secondo a Roma), ha il passaporto del Belpaese (gareggia con licenza brasiliana), e il team principal Jerome D'Ambrosio ha radici italiane.

Il miglior piazzamento di Mortara nella capitale è un quarto posto, mentre a Roma De Vries non è ancora riuscito a tagliare il traguardo. La Jaguar, appena 13 punti raccolti finora, schiera due piloti che hanno già vinto nella Città Eterna: Sam Bird e Micth Evans, entrambi sotto i riflettori in questo fine settimana. Gli altri due vincitori sono Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq), il quinto della generale, e Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah), il sesto. Fari puntati anche sulla Porsche, reduce dalla doppietta messicana: Pascal Wehrlein, che ha consegnato alla casa di Stoccarda il primo successo in Formula E, e Andrè Lotterer sono molto motivati.

Per Antonio Giovinazzi è arrivato il momento del debutto sul territorio nazionale. Il pilota pugliese ingaggiato dalla Dragon Penske non ha ancora mosso la classifica con due ventesimi posti e un ritiro. Roma e l'Italia faranno il tifo per lui, magari pensando anche alla prossima stagione, quando con l'ingresso di Maserati la Formula E sarà ancora un po' più italiana. Il via al quinto ePrix di Roma, che per il secondo anno consecutivo ospita due gare, verrà dato qualche minuto dopo le 15.