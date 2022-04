EPrix Roma, per i bookmakers è sfida De Vries-Mortara, in quota per il titolo è favorito l’italo-svizzero

La Formula E arriva a Roma per l’EPrix che vedrà i bolidi elettrici sfidarsi per le strade dell’EUR. Nella quarta tappa del mondiale dedicato alle auto elettriche, l’Italia prova a recitare un ruolo da protagonista, come riporta Agipronews, nella gara di casa: l’italo-svizzero Edoardo Mortara vede a 3,50 il successo in gara-1 su Snai, al pari dell’olandese Nyck De Vries, con i due appaiati anche su Stanleybet.it a quota 3. Segue il belga Stoffel Vandoorne, per cui il successo nel primo atto del weekend capitolino vale tra i 4 e 4,50 la posta. A 5, invece l’ex F1 Pascal Wehrlein.

Per la qualifica 1 leggermente avanti De Vries, che vede la pole a 2,75 su Stanleybet.it, mentre Vandoorne è offerto a 3,50. La pole di Mortara, invece, paga 4 volte la posta, davanti a Wherlein a quota 5. Mortara è però favorito per il titolo finale: dopo tre gare l’italo-svizzero comanda la classifica piloti con 43 punti, e su Sisal vede il successo nel Mondiale a 3 e a 2,75 sugli altri due bookie davanti a De Vries compreso tra 3,50 e 4,50.