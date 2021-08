GP del Belgio, libere 1: Bottas leader con la Mercedes prova a far cambiare idea a Toto Wolff

SPA - Valtteri Bottas è arrivato a Spa-Francorchamps desideroso di riscatto, e per dimostrare alla Mercedes che l'incidente di Budapest non ha inficiato il suo morale e tanto meno le voci di una sua uscita dalla squadra a favore di George Russell, il pilota finlandese ha subito conquistato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Bottas dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio del Belgio, ed è quindi deciso a limitare danni. Nel finale della sessione è andato a caccia della miglior prestazione, montando le gomme soft e portandosi in cima alla classifica in 1'45"199, battendo il precedente primato di Max Verstappen.

L'olandese della Red Bull aveva dettato il passo per buona parte della sessione, facendo segnare il tempo di 1'45"905 con le gomme dure. Dopo aver subito il sorpasso di Bottas è andato a migliorarsi con le morbide in 1'45"496 prima, per poi chiudere in 1'45"363. Più staccato il suo compagno di squadra Sergio Perez, sesto in 1'46"127. Poco prima dell'inizio della sessione il messicano ha pubblicato un tweet interlocutorio, facendo forse presagire che l'annuncio del rinnovo con Red Bull sia solo questione di tempo. Questo nonostante un'impressionante sessione disputata da Pierre Gasly, terzo a soli tre decimi di ritardo da Verstappen con la migliore delle Alpha Tauri.

Quarta e quinta posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che sono riuscite a precedere lo stesso Perez, che si conferma vulnerabile sul giro secco. Non è riuscito a chiudere il proprio giro lanciato Lewis Hamilton, che ha avuto un incontro ravvicinato con Nicholas Latifi dopo Blanchimont, con il pilota canadese che non ha visto il leader di campionato nei propri specchietti troppo tardi, accompagnandolo quasi sull'erba. Turno positivo per Sebastian Vettel, settimo davanti a Lando Norris e alle Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, che chiudono la top-10. Testacoda nelle prime fasi per Yuki Tsunoda e Kimi Raikkonen, traditi dalla scarsa aderenza delle gomme dure sull'asfalto freddo della mattinata belga. Il pilota finlandese ha poi commesso un errore banale, andando a colpire il muretto all'ingresso della corsia box, ma non ha riportato danni ingenti, potendo proseguire il proprio programma nella seconda metà della sessione.

Venerdì 27 agosto 2021, libere 1

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1’45”199 - 18 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1’45”363 - 14

3 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1’45”699 - 20

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1’45”818 - 19

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1’45”935 - 20

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1’46”127 - 17

7 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1’46”177 - 19

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1’46”336 - 17

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1’46”497 - 16

10 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1’46”612 - 16

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1’46”649 - 19

12 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1’46”683 - 20

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1’46”755 - 17

14 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1’46”772 - 19

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1’46”928 - 19

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1’47”101 - 20

17 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1’48”125 - 15

18 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1’48”224 - 17

19 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1’48”705 - 16

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1’49”059 - 15