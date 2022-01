La Mercedes vince anche con la Venturi, a Mortara il 2° ePrix dell'8^ stagione davanti a Frijns e Di Grassi

RIAD – Altre due Mercedes, anche se non quelle ufficiali, sul podio saudita di Diriyah nel secondo ePrix dell'ottava stagione della Formula E. Oggi ha vinto Edoardo Mortara, che gareggia per la Rokit Venturi, scuderia cliente del costruttore tedesco. Dopo un avvincente duello, l'elvetico, secondo in griglia, ha preceduto l'olandese Robin Frijns (Envision) e il compagno di squadra Lucas Di Grassi consegnando al proprio team il primato nella classifica a squadre: 58 punti contro i 57 della Mercedes Eq.

Nyck De Vries, vincitore ieri con la Freccia d'Argento elettrica, si era guadagnato la pole ed aveva condotto la gara per i primi venti minuti, fino a quando non è stato scavalcato dallo stesso Di Grassi (i commissari hanno analizzato la manovra, ma non sono poi intervenuti) nel corso di un'operazione a tenaglia che aveva anche permesso a Mortara di superare Frijns. A un quarto d'ora dalla fine lo svizzero ha poi messo a segno il sorpasso decisivo.

Nel frattempo De Vries veniva superato da Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah), con un altro sorpasso “al limite” senza conseguenze per il francese. Toccato dal due volte campione di Formula E, l'olandese della Mercedes Eq perdeva posizioni (dal quarto al nono posto) tanto da finire addirittura decimo. L'ultimo sorpasso di rilievo veniva siglato da Frijns a spese di Di Grassi. Il finale sembrava lasciar presagire una grande battaglia, ma Alexander Sims (Mahindra) finiva contro le protezioni costringendo la direzione di gara a far intervenire la safety car. Le lunghissime operazioni di rimozione della vettura impedivano la ripresa dell'ePrix, conclusosi con la cristallizzazione delle posizioni alle spalle della safety car senza alcun tempo di recupero malgrado l'ampia autonomia delle monoposto, che però avevano nel frattempo gomme e freni troppo freddi per poter garantire un finale di corsa in totale sicurezza.

André Lotterer (Porsche) è rimasto ai piedi del podio seguito da Jake Dennis (Avalanche Andretti), Vergne, Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq), Pascal Wehrlein (Porsche) e, appunto, De Vries. Antonio Giovinazzi (Dragon Penske) ha chiuso in ventesima posizione. Nella classifica piloti Mortara si presenta in testa alla prossima gara, in calendario il 12 febbraio a Città del Messico. Lo svizzero ha 33 punti contro i 29 di De Vries, i 28 di Vandoorne, i 25 di Dennis e Di Grassi.