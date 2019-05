Lauda, Wolff: «Niki eroe e leggenda, lascia un grande vuoto»

BRACKLEY - «Niki sarà per sempre una delle grandi leggende del nostro sport. Incarnava eroismo, umanità e sincerità in pista e fuori». Così il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ricorda Niki Lauda scomparso nella notte all’età di 70 anni. « Lauda lascia un grande vuoto nella Formula 1. Non abbiamo appena perso solo un eroe che ha messo in scena il ritorno in pista più straordinario di sempre, ma anche un uomo che ha portato in F1 preziosa chiarezza e apertura al “circus” moderno. Ci mancherà immensamente anche come voce della ragione», aggiunge Wolff. «La Mercedes -sottolinea- ha perso la sua stella più luminosa. In questi ultimi sei anni e mezzo, Niki è stato sempre onesto e leale ed è stato un privilegio averlo nel nostro team. È stato emozionante vedere quanto significasse per lui essere parte del successo della squadra. Niki, sei semplicemente insostituibile. Non ci sarà mai un’altra persona come te».