Doppietta Toyota nel Safari Rally. Ogier vince davanti alla "sorpresa" Takamoto

NAIROBI – La vittoria è ormai un miraggio per Hyundai, che quest'anno si è imposta in un solo rally mondiale, sulla neve, in febbraio. Anche in Kenia, nel Safari Rally valido come sesta prova del Wrc 2021, ha finito con il consegnare il successo alla Toyota. Sébastien Ogier, addirittura settimo dopo 5 cronometrate con la sua Yaris, ha conquistato la seconda affermazione consecutiva, la terza nelle ultime quattro gare, la quarta dall'inizio dell'anno e la 53esima in carriera.

Il francese, proiettato verso l'ottavo titolo iridato (con tre costruttori diversi: Volskwagen, Ford e Toyota), è subentrato al compagno di squadra Katsuta Takamoto al comando della corsa, che a sua volta aveva “ereditato” la prima posizione da Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé). Alla vigilia dell'ultima giornata, quella di domenica, il belga disponeva di quasi un minuto sul giapponese, ma non è bastato per il trionfo perché è arrivato in fondo allo stage numero 14 con la sospensione posteriore compromessa che lo ha costretto al ritiro. È la prima volta dall'inizio della stagione che Neuville non arriva in fondo a un rally e va completamente in bianco.

Ogier non ha faticato troppo a regolare la “pratica” Takamoto, per il quale la seconda posizione rappresenta comunque il miglior piazzamento in una competizione iridata di massimo livello. Alla fine ha accusato quasi 22'' di ritardo dal francese, ma il suo risultato permette a Toyota di guadagnare ulteriormente terreno sulla Hyundai nella classifica a squadre. In Kenia è stato Ott Tänak a evitare che la casa si arenasse completamente nella sabbia africana, dove Oliver Solberg aveva già dovuto abbandonare nella giornata di venerdì. L'estone ha chiuso terzo ed ha evitato di venire scavalcato nella graduatoria assoluta da Takamoto, che resta quinto, grazie ai 5 punti del Power Stage.

Ancora una volta fuori dal podio le Ford Fiesta: quarto Adrien Fourmaux (1:44.7 da Ogier) e quinto Gus Greensmith a quasi 10 secondi dal compagno di squadra. Il finnico Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) è arrivato sesto. Anche Elfyn Evans, con la quarta Yaris, è riuscito a entrare nei 10, seppur con un ritardo abissale, tenendosi dietro Lorenzo Bertelli (Ford Fiesta) e Dani Sordo (Hyundai i20 coupé). Ogier ha allungato al comando del Wrc portandosi a 133 e precede sempre Evans (99) e Neuville (77). Nella classifica a squadre, Toyota ha quasi 60 punti di vantaggio sulla Hyundai: 273 contro 214. Il prossimo rally si corre in Estonia, tra il 15 e il 18 luglio: è il “giro di boa” del mondiale, articolato quest'anno su 12 gare.