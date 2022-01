Mercedes di nuovo in pole a Diriyah, le qualifiche premiamo De Vries, il vincitore di ieri

RIAD – Avanti tutta! L'esito della seconda qualifica disputata secondo il nuovo sistema conferma le previsioni e cioè che i “big” non sono più penalizzati. Nyck De Vries (Mercedes Eq), il campione del mondo di Formula E in carica, terzo ieri in griglia e vittorioso dell'ePrix inaugurale dell'ottava stagione, ha conquistato la Pole della seconda gara di Diryah, il circuito cittadino ricavato nella capitale saudita Riad.

Come ieri, era stato il più rapido nei 12 minuti in pista del proprio gruppo, ma non il più veloce in assoluto. Oggi sia Edoardo Mortara (Rokit Venturi), sia Robin Frijns (Envision) sia Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) avevano girato più veloci di lui nel secondo raggruppamento. L'olandese ha poi fatto la differenza nelle sfide ad eliminazione nelle quali si è sbarazzato nell'ordine di Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah), Lucas di Grassi (Rokit Venturi) e, in finale, dello stesso Mortara. Prima di perdere lo scontro decisivo con De Vries, l'elvetico aveva avuto la meglio su André Lotterer (Porsche) e su Frijns. I piazzamenti della gara di ieri hanno evidenziato che i giri aggiuntivi non logorano affatto i piloti che li percorrono e, a quanto pare, non incidono nemmeno sulla messa a punto delle monoposto elettriche. Semmai è vero il contrario, anche se sarà il prosieguo della stagione a confermare o smentire questa impressione.

Poco dopo le 18, De Vries scatterà davanti a tutti affiancato da Mortara che a sua volta sarà seguito da Frijns e Di Grassi, che sembra trovarsi a proprio agio con la nuova scuderia. Dalla terza fila partiranno Lotterer e Vergne e dalla quarta Da Costa e Oliver Rowland (Mahindra). Nella Top 10 anche Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Alexander Sims con l'altra Mahindra. Pascal Wehrlein, che era stato il più veloce di oggi nelle libere, pare undicesimo affiancato da Stoffel Vandoorne con la l'altra Freccia d'Argento elettrica. Considerato che la Rokit Venturi è cliente della Mercedes Eq, la competitività delle vetture del costruttore tedesco sembra nettamente superiore a quella delle altre: ieri quattro nelle prime sei e oggi, almeno in griglia, tre fra le prime quattro. L'italiano della Dragon Penske, Antonio Giovinazzi, ha faticato anche oggi. Partirà ventesimo, ma il miglioramento di due posizioni è dovuto ai problemi dei due piloti che lo seguono: Sam Bird (Jaguar) e Nick Cassidy (Envision).