Signor-Bonato nuovi Re di Coppa, su Skoda Fabia Rally2 vincono la Finale Nazionale Italia Rally ACI Sport al Rally del Lazio

Ancora una volta le strade laziali si sono dimostrate all’altezza del grande rally. Venerdì 4 e sabato 5 novembre si è corsa tra Cassino e Pico la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport, che metteva a confronto i migliori piloti delle nove zone in cui si svolge la prima fase di stagione con l’assegnazione dei titoli regionali. A Cassino c’era un buon mix di piloti, come il campione 2021 e 2013 Elwis Chentre, spesso protagonista nelle serie maggiori, al pari di Claudio De Cecco, e ancora Antonio Rusce, Marco Pollara, Roberto Vescovi, ecc. Da questo mix è emerso Marco Signor che ha vinto meritatamente il Rally del Lazio Cassino-Pico 2022, l’evento organizzato da M33 e Max Rendina , che replicato il successo del Roma Capitale. Navigato da Corrado Bonato, al volante dell’immancabile Skoda, il trentacinquenne pilota di Asolo, già campione di zona e di un Campionato Italiano WRC è stato il migliore.

Con la vettura della Step Five, con la quale quest’anno aveva già vinto il Rally dei Colli Trevigiani e il Rally della Carnia, è stato protagonista di una gara priva di errori, costante, veloce ed efficace con tre vittorie di speciale, una leadership presa sulla PS2 e mantenuta fin sul traguardo in Corso della Repubblica a Cassino. Secondi sono Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi con la Hyundai i20 N Rally2 staccati di 29.1 secondi, primissimi leader della corsa, in testa sulla PS1, poi superati nella seconda da Signor. Sfortunati Giuseppe Bergantino e Giuseppe Testa (Skoda Fabia Rally2 Evo), al terzo posto ritroviamo Elwis Chentre e Fabio Grimaldi (Skoda Fabia Rally2 Evo) . Chentre ha disputato una gara molto costante e questo approccio ha pagato, pur con la pioggia e le tante incognite che si sono susseguite, consentendogli di salire sul podio proprio nel finale con 30.1 secondi. Primo equipaggio locale quello dei vincitori dell’edizione 2021 Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani (Skoda Fabia Rally2 Evo), quinti.

“ Tutte le gare hanno il loro fascino e questo Rally del Lazio Cassino-Pico ha ricevuto un’appassionata risposta - ha commentato Max Rendina al traguardo - Il meteo non ci ha aiutato ed ha reso la gara più difficile per i concorrenti, ma siamo soddisfatti. Abbiamo gestito la gara con professionalità, abbiamo fatto il nostro massimo come sempre. Ringrazio ACI Sport e la Commissione Rally che ci hanno affidato il compito di ospitare la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport, tutte le istituzioni, le Forze dell’Ordine, i Sindaci i nostri partners e non meno importante tutto il mio staff”.