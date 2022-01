Vandoorne (Mercedes) riparte con una pole. Dietro il campione in carica Cassidy (Virgin) e De Vries. Esordio difficile per Giovinazzi

RIAD – I piloti della Mercedes Eq, alla sua ultima stagione in Formula E, sono stati i grandi protagonisti delle prime qualifiche disputate con il nuovo sistema ad eliminazione diretta sul tracciato cittadino saudita di Diriyah. La pole e i relativi 3 punti sono andati a Stoffel Vandoorne, che aveva fatto registrare il terzo crono nel gruppo A e che comincia il nuovo campionato esattamente come l'aveva finito: partendo davanti a tutti. Il belga ha poi eliminato nell'ordine Nick Cassidy (Virgin), il compagno di squadra Nick De Vries (che partirà terzo) e, nella finale, il britannico vice campione del mondo Jake Dennis (Avalanche Andretti), che scatterà dalla prima fila.

Il più veloce della fase a gruppi (due, da undici piloti) era stato Robin Frijns (Envision) con un tempo di appena un millesimo inferiore a quello contabilizzato da De Vries nell'altro “girone”. Le Frecce d'Argento elettriche si sono confermate estremamente competitive: l'olandese ha riscatto anche la collisione di venerdì contro le protezioni nelle prime libere. Al suo fianco in seconda fila ci sarà il tedesco dalla Porsche André Lotterer, che insegue per sé e per la casa di Zuffenhausen la prima affermazione in Formula E.

Poi, nell'ordine, Sam Bird (Jaguar), il solo ad aver già vinto due volte sulla pista araba, Frijns e Oliver Rowland, che con la Mahindra era stato il più rapido in entrambe le sessioni libere. Alle spalle dei migliori otto che si sono giocati la Pole e ancora nella Top 10 ci sono Lucas Di Grassi (Rokit Venturi) e Maximilian Günther, passato dalla Bmw alla Nissan e.dams.

L'esordio dell'italiano Antonio Giovinazzi (Dragon Penske) è stato decisamente difficile: il pugliese ha registrato il peggior crono delle qualifiche e partirà dall'ultima fila, peraltro affiancato da Sébastien Buemi (Nissan e.dams), già campione del mondo e il pilota che ha finora vinto più ePrix. Gli altri due debuttanti hanno ottenuto il ventesimo (Dan Ticktum, Nio 333) e il diciassettesimo tempo (Oliver Askew, Avalanche Andretti). Poco dopo le 18 italiane il via alla prima gara.