Con Neptune il lusso Mercedes-Maybach diventa spaziale. Space Perspective porta i passeggeri in viaggio a 30.500 metri con zero CO2

Per un’azienda come Mercedes, che da oltre un secolo realizza prodotti innovativi, sempre spinta da un autentico spirito pionieristico, è stata irrinunciabile l’opportunità di collaborare con la statunitense Space Perspective, prima e unica società al mondo a proporre esperienze di volo spaziale a zero emissioni di carbonio. È così nato un sodalizio che permetterà a Mercedes-Maybach e ai sui clienti di esplorare il prossimo livello di viaggi oltre l’atmosfera. Lo potrà fare con il gigantesco SpaceBalloon e l’innovativa capsula-astronave Neptune che è agganciata per allontanarsi fino a 100.000 piedi (30.500 metri) dalla superficie terrestre. In base a questo accordo i modelli completamente elettrici Mercedes-Maybach trasporteranno a terra in esclusiva i passeggeri (gli Space Perspective Explorers) fino all’imbarco nella navicella. Ma le due aziende stanno esplorando anche integrazioni di design e di ospitalità per le esperienze end-to-end degli Explorer con attività locali e presso il sito di lancio sulla Space Coast della Florida.

Chi è disposto a spendere 125mila dollari per imbarcarsi a bordo di Neptune è, del resto, molto vicino al mondo di esclusività e lusso delle berline e dei suv Mercedes-Maybach. E non stupisce dunque che l’innovativa navicella spaziale ad emissioni zero di Space Perspective faccia una breve comparsa nel nuovo film del marchio Mercedes-Maybach (e in altri momenti selezionati della campagna) come espressione della capacità del brand di offrire ai suoi ‘esploratorì continui ed eccitanti cambiamenti di prospettiva. La navicella spaziale Neptune - che viene portata in quota lentamente dallo SpaceBalloon - può ospitare otto esploratori e un capitano e include un’esclusiva esperienza di viaggio completa di servizio pasti e cocktail. A differenza di tutti gli altri veicoli spaziali in cui l’elemento con l’equipaggio si separa dal vetture durante il volo, la capsula Nettuno rimane fissata allo SpaceBalloon dal decollo all’ammaraggio, creando un volo sicuro e ‘delicatò. Il pallone utilizza idrogeno ricavato da fondi rinnovabili, e dunque senza razzi e senza impatto sulla CO2.

La salita avviene lentamente a 13,2 km all’ora, rendendo l’esperienza della salita che dura meno di tre ore accessibile a chiunque sia idoneo dal punto di vista medico, come avviene volando con una compagnia aerea commerciale. Per la discesa, oltre al sistema di volo principale (il pallone), Neptune è dotato di un dispositivo di riserva composto - come nelle tradizionali capsule spaziali - da quattro paracadute, un modello che è stato utilizzato con totale successo dalle agenzie spaziali su più di mille voli nel corso di decenni.