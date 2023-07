777 Hypercar, un’eccellenza italiana realizzata per la pista di Monza. Ha un V8 da 4.5 litri in grado di erogare 730 cv

Conosciuto da tutti come il Tempio della velocità, da poco l’Autodromo Nazionale di Monza è diventato anche la casa della 777 Hypercar. Infatti, in occasione della 6 Ore di Monza valida per il Wec, è stata svelata la versione definitiva della supercar concepita esclusivamente per i track day. Dopo una breve anteprima, avvenuta durante l’ultima edizione del MIMO, l’idea nata dall’imprenditore, nonché collezionista d’auto, Andrea Levy ha finalmente preso forma.

Vettura sviluppata appositamente per la pista, a partire dal 2025 la 777 Hypercar verrà realizzata in soli 7 esemplari, ciascuno ad un prezzo di 7 milioni di euro, da poter essere utilizzati esclusivamente sul circuito di Monza. Disegnata da Umberto Palermo, affermato designer torinese, con la collaborazione della Dallara, per quanto riguarda telaio e aerodinamica, la vettura è spinta dal motore aspirato V8 da 4.5 litri in grado di erogare una potenza di 730 Cv. Tale propulsore, realizzato dalla Gibson, verrà inoltre alimentato da carburanti sintetici con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 fino al 65%.

L’anima della vettura è la monoscocca in fibra di carbonio, omologata FIA, in grado di portare l’ago della bilancia a soli 900 kg. Il dato ancora più impressionante riguarda la sofisticata aerodinamica: alla velocità di 370 km/h la supercar è in grado di generare un carico di 2100 kg, oltre all’accelerazione laterale che oscilla tra i 3,5 e i 4 g. La 777 Hypercar si stima sia in grado di completare un giro del circuito di Monza in 1’33”, nettamente più veloce della Toyota GR010 Hybrid LMH che ha realizzato la pole del Wec in 1’35”358.

Viste le elevate prestazioni, i fortunati possessori delle vettura avranno a disposizione un programma di addestramento per sfruttare tutto il potenziale della 777 Hypercar. Nello specifico ogni cliente avrà la possibilità di potersi allenare nei simulatori Dallara, sia nella sede di Varano de’ Melegari che in quella di Indianapolis, oltre a ricevere a casa una postazione di guida per affinare ulteriormente il feeling con la vettura reale.

Ma i progetti della 777 Motors non si fermano con l’Hypercar. Oltre ad avere inaugurato la Lounge, uno spazio multimediale situato presso l’Autodromo di Monza, Levy ha annunciato la Unit-000, ovvero una versione sperimentale della supercar dotata di guida autonoma tramite l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Partner dell’avveniristico, quanto stimolante progetto, saranno Polimove, Ascari e Indy Autonomous Challenge.