BZ4X, la svolta elettrica di Toyota. Con ecobonus a meno di 40 mila euro o con leasing flessibile

Dopo oltre 30 anni di lavoro sull’elettrico puro, Toyota, come ha spiegato, Luca Vetrone, communication & external affairs general manager del brand, è arrivata di recente all’industrializzazione, nel momento in cui ha ritenuto opportuno farlo. E la prima vettura del marchio a batteria con piattaforma dedicata a debuttare sul mercato italiano è la BZ4X, la cui gamma verrà completata entro dicembre con la versioni Pure e la Lounge, che si posizioneranno al di sotto della First Edition, ed introdurranno a listino anche la variante 2WD. Il prezzo d’attacco, comprensivo di ecobonus, sarà al di sotto dei 40.000 euro. Nel frattempo, è già ordinabile la ricca variante di lancio First Edition AWD-i con una dotazione che annovera cerchi da 20 pollici, interni in pelle, controllo del climatizzatore da remoto ed altro ancora. Il prezzo è di 59.900 euro con garanzia della batteria di 5 anni senza limite di chilometraggio, che può essere estesa a 10 anni ed 1 milione di km in ricarica, facendo un ceck del pacco batteria durante la manutenzione ordinaria.

L’auto è offerta anche con la formula di noleggio flessibile Kinto One Matrix che, di base, è di 36 mesi, per 10 mila km annui, e prevede un anticipo 10.900 euro iva esclusa, oltre ad un canone di 499 euro iva esclusa. La particolarità sta nel fatto che il cliente può scegliere di avere, in omaggio, in fase di lancio, la wallbox domestica; o un mobility pack per poter usufruire di una vettura ibrida per un mese; oppure un quantitativo di kW gratuito che equivale ad una percorrenza di circa 10.000 km. Prima ad arrivare di una gamma BZ, che vedrà debuttare, entro il 2026, 6 modelli elettrici, la BZ4X Nasce sulla piattaforma eTNGA, che vanta un baricentro basso, un peso contenuto, ed un’elevata rigidità torsionale. Con dimensioni che la vedono più lunga di 9 cm rispetto alla Rav4 attuale, in confronto alla quale presenta un passo superiore di 16 cm, possiede lo spazio interno di un Suv di categoria superiore. La variante 2WD ha una potenza di 204 CV ed un’autonomia di 500 km, mentre quella con la trazione integrale, l’AWD-i, ha una potenza di 218 CV, e garantisce 411 km di percorrenza. Entrambe sono equipaggiate con la stessa batteria da 71,4 kWh che si ricarica con una potenza di 150 kW in corrente continua con cui recupera dal 10 all’80% dell’energia in 30 minuti.

Per una ricarica completa con una colonnina a corrente alternata da 11 kW il tempo è di 6,5 ore, mentre da casa, dove la potenza scende a 5,5 kW, sale fino ad 8 ore. Volendo, grazie alla partnership con Enel X way, si può avere la wallbox domestica da 7,4 kw con possibilità di istallazione ad un costo inferiore ai 2.000 euro. Inoltre, con Toyota Charging Solution in partneriship con DCS (digital charging solution), e l’applicazione MyT, sarà possibile accedere al 98% delle colonnine di ricarica pubblica e si potrà gestire il pagamento tramite fatturazione mensile. La tariffa in corso vede un canone mensile di 4,99 euro, che verrà aggiornato prossimamente con 3 fasce differenti. Al volante l’ elettrica Toyota si rivela comoda, sicura, e presenta una strumentazione perfettamente posizionata davanti allo sguardo del conducente. L’ampio tunnel centrale divide nettamente l’area del guidatore da quella del passeggero anteriore, mentre dietro c’è spazio per 3 persone data l’assenza di ostacoli per i piedi di chi siede al centro del divano. Nel misto spicca la precisione e la rapidità dello sterzo, mentre la potenza arriva sempre rapida grazie alla coppia istantanea dell’elettrico.

La trazione integrale sfrutta i due motori, uno all’anteriore ed uno al posteriore e consente di cavarsela anche su terreni difficili con la funzione X-Mode che ripartisce la trazione su tutte le ruote in maniera ottimale fino a 20 km/h. Il grip control, inoltre, aiuta a mantenere la velocità costante sia in salita che in discesa, e consente di impostare fino a 5 valori di velocità differenti. L’autonomia indicata della vettura carica al 100% era di 420 km, ma ci riserviamo di analizzare il dato nel corso di una prova su strada più lunga ed approfondita. Ad ogni modo questa prima presa di contatto ha evidenziato il lavoro svolto dal brand per essere protagonista anche nel mercato delle auto 100% elettriche.