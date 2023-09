ELegend EL1, 30 repliche che celebrano Audi Sport Quattro. Elettrica da 805 cv, 0-100 km/h in 2,8” e velocità max 300 km/h

Il costruttore tedesco ELegend sta avviando - dopo la presentazione del prototipo - la produzione dei 30 esemplari della EL1, una riproduzione ipertecnologica e in chiave 100% elettrica dell’iconica Audi Sport Quattro del 1984. Ogni EL1 sarà costruita a mano e viene venduta a un prezzo di 890.000 euro personalizzazioni e tasse escluse. Progettata da zero come omaggio del terzo millennio all’ Audi Sport Quattro, uno dei modelli che ha scritto la storia dell’innovzione tecnologica e dei rally, la ELegend EL1 racchiude materiali da supercar e tecnologia EV sotto una scocca che ha però proporzioni diverse rispetto all’antenata a passo corto. Il look complessivo, le triple prese d’aria sul cofano e i passaruota sporgenti sono forti legami con l’originale, ma l’ EL1 vanta una costruzione ben diversa. Sotto la “pelle” c’è infatti una monoscocca in fibra di carbonio, con sotto telai in alluminio.

Le sospensioni sono a doppio braccio oscillante anteriore e posteriore e si adeguano nella risposta alle modalità di guida (Standard e Sport) selezionabili. Questa moderna replica non è leggera come la Sport Quattro (che pesava 1.090 kg) ma nella configurazione a doppio motore elettrico da 805 Cv e con un pacco batterie a forma di T da 80 kWh montato nel tunnel centrale e dietro i sedili anteriori, tocca i 1.790 kg. Le prestazioni sono da supercar in quanto EL1 scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, con una velocità massima di 300 km/h. L’autonomia Wltp dichiarata da ELegend è di 400 km ma l’azienda ha la correttezza di dichiarare che la riserva di energia ‘si può esaurire rapidamente quando si sfruttano al massimo le prestazionì.