Mercedes-AMG EQE: due salotti elettrici ad alte prestazioni. Le due berline 43 4MATIC e 53 4Matic+ da 476 e 626 cv

STOCCARDA Mercedes-AMG arricchisce la sua gamma di prodotti con due modelli ad alte prestazioni dotati di trazione elettrica a batteria. Le ultime arrivate sono le due berline business Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC e Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+. Entrambi modelli poggiano sull’architettura esclusivamente elettrica di Mercedes per la categoria superiore e luxury (EVA2). Soluzioni specifiche di AMG, in particolare per ciò che riguarda la trazione, l’assetto, i freni, il sound, il design degli esterni e degli interni e gli equipaggiamenti, garantiscono come da tradizione qualità ed emozioni. La gamma di potenza va dai 350 kW (476 CV) della EQE 43 4Matic, fino ai 505 kW (687 CV) di EQE 53 4Matic+ con pacchetto Dynamic Plus AMG a richiesta e funzione booster. La coppia massima è compresa tra 858 e 1000 Nm.

I nuovi modelli Mercedes-AMG EQE sono dotati di una batteria da 90,6 kWh che garantisce una percorrenza massima di 533 km alla versione meno potente e di 518 alla EQE 53 4Matic+. «Con questi due nuovi modelli ampliamo la nostra gamma di ve icoli ad alte prestazioni con trazione puramente elettrica e ci rivolgiamo quindi a un target nuovo. EQE 43 4MATIC è il modello d’ingresso nella Driving Performance elettrica di Mercedes-AMG. EQE 53 4MATIC+ punta invece a incrementare ulteriormente la sportività e la dinamica di marcia. Quindi il nostro futuro della Driving Performance non è ancora giunto al termine: ai modelli ibridi ad alte prestazioni e alle versioni AMG completamente elettriche basate su EVA2 seguiranno in un futuro non troppo lontano vetture elettriche AMG indipendenti. Queste si basano su AMG.EA, la nostra nuova piattaforma sviluppata internamente», ha affermato Philipp Schiemer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

«Il formato compatto di EQE rappresenta il punto di partenza perfetto per realizzare un’esperienza di guida molto agile ed emozionale con le nostre soluzioni specifiche di AMG. Questo vale soprattutto per la trazione, l’assetto, i freni e il sound. Con questo modello facciamo in modo che i nostri clienti possano godere della Driving Performance tipica del marchio anche a bordo della nostra seconda serie completamente elettrica», ha aggiunto Jochen Hermann, Chief Technical Officer di Mercedes-AMG GmbH.