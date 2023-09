Xev svela l’ultimo modello Yoyo alla IAA Mobility. Design geometrico e autonomia di 150 km

Xev, in occasione dell’IAA Mobility di Monaco di Baviera, ha presentato il nuovo Yoyo, che verrà lanciato contemporaneamente in Italia, Germania, Francia e Spagna, ad un prezzo base di 16.990 euro (esclusi incentivi e promozioni), con consegne previste a partire dal quarto trimestre del 2023. Contraddistinta da un design geometrico e da audaci combinazioni di colori, Yoyo presenta finestrini senza telaio, luci a LED tridimensionali, ed un tetto panoramico in vetro anti-UV. Con il servizio personalizzato Xpression, presentato all’IAA Mobility, la lama della Yoyo, grazie tecnologia di stampa 3D ad alta precisione, può essere facilmente sostituita offrendo ben 42 opzioni di personalizzazione. Nell’abitacolo spicca lo schermo ad alta definizione da 10,25 pollici, che integra Apple CarPlay ed Android Auto.

Sotto pelle, il motore da 15 kW consente alla Yoyo di raggiungere una velocità massima di 80 km/h, mentre l’autonomia è di 150 km. Si tratta di valori idonei a spostamenti cittadini quotidiani, dove è possibile scegliere tra una modalità di guida standard ed una più sportiva. In questi percorsi Yoyo è favorito dal corpo vettura compatto e dal raggio di sterzata ridotto. Infine, con la sostituzione della batteria, che avviene in soli 3 minuti, gli utenti possono continuare a viaggiare senza attese. Attualmente, sfruttando la rete di Eni, Xev ha già realizzato oltre 30 stazioni di scambio in cinque città in Italia, tra cui Torino, Bologna, Milano, Firenze e Roma; e, con il lancio di Yoyo in Italia, Germania, Francia, Spagna ed altri paesi, anche la rete di scambio di batterie subirà un’espansione, così come la rete di vendita, che arriverà a 300 concessionarie in Europa entro la fine dell’anno.