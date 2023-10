Calibro è la custom secondo Moto Morini. Guarda alle americane ma nasce nel Centro Stile tutto italiano

Una custom per Moto Morini che scende in campo con la sua Calibro. Il modello è quello che la casa motociclistica ha svelato da poche ore e che segna di fatto il ritorno di Moto Morini nel segmento custom, con una moto pensata per un target giovanile e caratterizzata da un design e da uno stile che richiama il mondo delle custom americane. Forse non a caso, il debutto dell nuova Calibro arriva a qualche tempo dall’apertura di una filiale Moto Morini in California, anche se il progetto della nuova arrivata è figlio del Centro Stile europeo di Moto Morini, che sede a Trivolzio, così come del team italiano della casa motociclistica. Sul fronte della ciclistica, la 650 cc in versione custom di Moto Morini, risponde alle regole della maneggevolezza.

Il telaio, composto da una robusta doppia culla in acciaio, abbraccia il propulsore della Calibro, equipaggiata con cerchi tubeless in alluminio da 18” all’anteriore e 16” al posteriore. Il doppio ammortizzatore, invece, contribuisce al look vintage della moto. La sella è asportabile nella sua porzione posteriore ed è stata arricchita da cuciture a contrasto. Come accessorio viene fornito anche un guscio posteriore, che prosegue la linea del parafango. La seduta è posizionata a soli 720 mm da terra, a tutto vantaggio della sicurezza e della comodità ad ogni tipo di motociclista. La strumentazione è analogica e integrata attraverso un display digitale che raccoglie tutti i dati indispensabili alla guida.

Le leve al manubrio e i blocchetti elettrici sono stati disegnati e realizzati su specifiche ergonomiche dedicate alla Calibro, con lo scopo di offrire un’esperienza tattile differente dal resto dei prodotti Moto Morini. La Calibro sarà commercializzata in versione a potenza piena o limitata a 35 kW (per i possessori di patente A2), erogati da un motore pensato per essere affidabile ma anche facile e divertente, così come parco nei consumi. Non mancheranno nemmeno gli accessori per rendere la Calibro una moto personalizzabile.