Ducati Monster 1200 S Black on Black, la naked per eccellenza si tinge di nero per il 2020

ROMA – Ducati annuncia un po' a sorpresa una delle novità moto che ha preparato in vista del 2020. Sarà dunque una delle protagoniste di Eicma 2019 ma sarà anche presente questo weekend a Misano, presso la Tribuna Ducati, in occasione del round della MotoGP. Parliamo di una versione "speciale" del Monster 1200 S, chiamata "Black on Black". Sarà disponibile a partire dalla fine di settembre presso tutte le concessionarie al prezzo di 17.390 euro.

L’inedita colorazione unisce la sportività, sottolineata dal tocco rosso brillante sui cerchi, e l’eleganza del nero, da sempre sinonimi di Monster. Nato nel 1993, il Monster ha definito il segmento delle naked sportive e, nella versione attuale, continua a esprimere nel migliore dei modi l'essenza di questa categoria. È equipaggiato con l’ultima evoluzione del Testastretta 11° DS, in grado di erogare 147 CV a 9.250 giri/minuto e una curva di coppia piena e lineare, sempre gestibile in sicurezza grazie al sistema Ride by Wire e alla piattaforma inerziale, che permettono il funzionamento di ABS Cornering, Traction Control e Wheelie Control.

L’esclusiva versione S accentua ancora di più l’animo sportivo del Monster, grazie a una forcella completamente regolabile Öhlins con steli da 48 mm di diametro e un mono-ammortizzatore posteriore Öhlins anch’esso completamente regolabile. L’impianto frenante anteriore è composto da due dischi Brembo da 330 mm di diametro accoppiati a pinze monoblocco Brembo M50. Il Monster 1200 S è inoltre dotato di ruote a 3 razze a Y, di parafango anteriore in carbonio, mentre il proiettore anteriore è caratterizzato dal DRL (Daytime Running Light) e gli indicatori di direzione sono a LED. Completa la dotazione di serie il quickshifter up & down.