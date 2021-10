Kawasaki Z H2 SE, la supernaked che arriva dallo spazio. Nata anche da competenze aerospaziali della casa giapponese

Con la sua carta vincente rappresentata dal compressore integrato e progettato interamente da Kawasaki, arriva la versione 2022 della Z H2 SE. La supernaked di Kawasaki è quella nata anche grazie alle competenze delle divisioni aerospaziale e turbine della casa giapponese, che hanno permesso di creare una gamma unica di moto con motore supercharged. La chiave del concetto motoristico di Z H2 SE è l’uso del balanced supercharged engine che privilegia la coppia ai bassi e medi regimi senza sacrificare la spinta agli alti del 4 cilindri in linea da 998cc. Lo stile Sugomi domina totalmente il design della Z H2 e pone particolare attenzione sulla presa d’aria asimmetrica, con griglia verde, indispensabile per alimentare il supercharged. La linea della moto si sposa con il telaio a traliccio, familiare ai fan di Ninja H2, elemento fondamentale per la ciclistica della Z H2 SE, a cui si congiunge un forcellone posteriore bi-braccio.

Questi particolari, assieme al manubrio fat-type e alla frizione antisaltellamento assistita, hanno il compito di permettere al pilota di adattarsi alla potenza e allo stile di guida di questa Supernaked. Fari e illuminazione sono totalmente full LED e sono abbinati all’ampio display a colori TFT a cui potersi connettere tramite bluetooth col proprio smartphone, grazie all’ultima versione aggiornata dell’app Rideology di Kawasaki. Ricco anche il pacchetto elettronico con quick shifter in innesto e scalata di marcia, frenata integrata, launch control, controllo di trazione selezionabile su tre livelli, power modes e cruise control.

La Z H2 SE offre sospensioni elettroniche KECS basate sulla tecnologia Showa Skyhook, per effetto della quale l’assetto della moto rimane sempre stabile, grazie alla capacità di reagire e adattarsi in frazioni di secondo alle condizioni del manto stradale. Inoltre, il pacchetto freno anteriore Brembo, è composto da pinze radiali monoblocco Stylema e da una pompa freno anteriore sempre Brembo che offre un’elevata capacità di arresto e un miglior controllo della frenata. Uno speciale pacchetto grafico distingue il modello SE da tutte le altre supernaked della categoria, a partire dalla colorazione inedita per il 2022: Metallic Diablo Black/Golden Blazed Green.