Multistrada V4 ancora più sportiva con Akrapovič. Gruppo di scarico e silenziatore pensati appositamente per crossover Ducati

ROMA - Se lo scarico è firmato Akrapovič, Ducati Multistrada V4 è ancora più sportiva. La moto di Borgo Panigale, pensata per essere 'Sport' perché è leggera e compatta, 'Touring' grazie agli intervalli di manutenzione principali fissati ogni 60.000 km e 'Enduro', grazie a ottime capacità off-road, è ora arricchita da due accessori realizzazione in co-branding con il produttore di impianti di scarico ad alte prestazioni. I de accessori in questione sono un gruppo di scarico di derivazione racing e un silenziatore omologato, entrambi dedicati esclusivamente a questo modello ed entrambi con un design pensato appositamente per Multistrada V4.Il gruppo di scarico racing è in acciaio inossidabile ed è dotato di silenziatore con camicia esterna in titanio e fondello in fibra di carbonio, tra leggerezza e design che si integra con le linee della nuova Multistrada V4. I materiali si uniscono alla mappatura dedicata fornita a corredo, che adegua tutti i parametri elettronici della moto alle nuove prestazioni.

Montando il gruppo di scarico racing di Akrapovič il peso della moto diminuisce di 5 kg, mentre la coppia massima raggiunge 133 Nm e la potenza arriva a 174 CV. Il silenziatore omologato realizzato da Ducati e Akrapovič per la Multistrada V4 conferisce alla moto un carattere più aggressivo. Il corpo è realizzato in una speciale lega di titanio di alta qualità con il fondello in fibra di carbonio. Questi due elementi garantiscono leggerezza e resistenza alle alte temperature e, abbinati alla griglia a nido d'ape in corrispondenza del foro di uscita dei gas, donano un look ancora più inconfondibile. Il silenziatore omologato, più leggero di 0,7 kg rispetto a quello standard, migliora il rapporto peso-potenza della moto. La Multistrada V4 S Sport monta questo accessorio di serie. Quella di Ducati e Akrapovič è una storia nata nel 2014 con il progetto legato alla Ducati 1199 Panigale, proseguita con la realizzazione di una serie di sistemi di scarico in grado di rendere ancora più estrema l'attitudine prestazionale delle moto della casa motociclistica di Borgo Panigale.

Il gruppo di scarico racing e il silenziatore omologato sono acquistabili in tutti i concessionari Ducati. Su Ducati.com è inoltre presente la sezione dedicata al configuratore in cui è possibile visualizzare gli accessori montati sui diversi modelli della Multistrada V4.