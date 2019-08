Piaggio MP3 300 HPE si rinnova profondamente: più agile, leggero e performante

ROMA - Dal debutto sul mercato nel 2006 l'MP3 non accenna a diminuire consensi, la conferma evidente del successo sono le 180.000 unità vendute fino ad ora in tutto il mondo. Visto che le versioni maxi, 350 e 500, hanno dimensioni e pesi importanti, Piaggio ha deciso di affiancare loro già da tempo il più piccolo e leggero Yourban che da poco si è profondamente rinnovato, prendendo il nome dal nuovo motore che lo equipaggia. Oggi si chiama MP3 300 HPE dotato del nuovo motore da 300 cc che già ha debuttato con successo sulla recente Vespa GTS.

ll propulsore da 278 cc, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido in questa nuova versione haconsumi ancor più bassi che si attestano sui 30 km percorribili con un litro di carburante. Gli ingegnieri Piaggio hanno la vorato su molti aspetti per raggungere questi risultati: un motore più performante, più silenzioso e parco nei consumi e nelle emissioni perché Euro 5 Ready. I cavalli del nostro 300 sono 26,2 a 7.750 giri, cioè il 24% in più rispetto a quelli del motore precedente; e la coppia massima a 26 Nm a 6.500 giri, ovvero il 15% in più.

L'HPE si rinnova anche nel look, adottando ora lo sguardo da piccolo GT grazie al lungo parabrezza integrato fumè e alla nuova sella con supporto lombare, più comoda per chi guida ma anche per il passeggero che ha a disposizione pedane estraibili e due bei maniglioni per tenersi.

Rimane invariato il grande valore aggiunto delle due ruote anteriori, indipendenti e basculanti, ammortizzate dal sistema a quadrilatero articolato che ha reso famoso l'MP3, e un doppio ammortizzatore idraulico al posteriore che si può regolare nel precarico su quattro intensità.

Interessante ed utile il dispositivo di blocco della sospensione anteriore permette di portare l’equilibrio dell'MP3 da dinamico a statico: azionandolo quindi, il veicolo rimane in equilibrio sulle tre ruote, senza necessità di dover utilizzare il cavalletto centrale che comunque è presente. I cerchi sono da 13" davanti, e da 14 dietro mentre l'impianto frenante si avvale di due dischi anteriori da 258 millimetri e uno da 240 al posteriore.

L'MP3 300 HPE è disponibile in due colorazioni: Nero metallizzato e Argento Cometa. Entrambe sono abbinate a cerchi ruota a cinque razze con finitura nera e alla sella con doppio rivestimento. Costa 6.699 euro. Esiste anche la versione Sport che si distingue per i dettagli neri opachi, come la cravatta sullo scudo, i fascioni sul tunnel centrale e le maniglie passeggero. Dettaglio super sportivo le molle degli ammortizzatori anteriori e posteriori rosse, tonalità che troviamo anche sulle cuciture della sella.

Di serie sullo Sport ci sono anche i dischi freno anteriori a margherita, le pedane poggiapiedi in alluminio e il sistema Piaggio MIA che permette, tramite App dedicata, di trasformare il proprio telefono in uno strumento multifunzione che va ad interagire con l'MP3. Questa versione è proposta in tre le varianti colore proposte: Bianco pastello, Grigio pastello lucido e Nero opaco. Costa 200 euro in più della base, 6.899 euro.