Vespa elettrica, via alla vendita. Si comincia sul web

ROMA - Al via con la Vespa elettrica. E' partita infatti la campagna di booking online della versione green dell'iconico scooter del Gruppo Piaggio. Dal sito www.vespa.com o da quello dedicato https://elettrica.vespa.com/ sarà possibile prenotare i primi esemplari del popolare motociclo. La commercializzazione su larga scala attraverso i concessionari Piaggio sarà poi avviata a novembre, in concomitanza col salone di Milano EICMA 2018, prima dai mercati europei, poi con Stati Uniti e Asia da inizio 2019.

All'insegna di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, oltre ovviamente del rispetto dell'ambiente, Vespa Elettrica è spinta da una Power Unit in grado di erogare una potenza massima di 4 kW, per ottenere prestazioni superiori a quelle di un tradizionale scooter 50 cc, soprattutto per quanto riguarda l'accelerazione e lo spunto in salita, che beneficia della tipica erogazione brillante dei motori elettrici. Ne deriva una guida facile, agile e piacevole nei percorsi cittadini, anche alle bassissime velocità tipiche dei contesti urbani congestionati, in silenzio e senza vibrazioni.

Vespa Elettrica si presenta forte di un'autonomia massima fino a 100 km, senza significative variazioni tra circuito extraurbano e urbano grazie a una batteria agli ioni di litio e a un sistema di recupero dell'energia cinetica (KERS, Kinetic Energy Recovery System), che ricarica la batteria nelle fasi di decelerazione. Per ricaricarla è sufficiente collegare la spina del cavo nel vano sottosella a una normalissima presa elettrica a muro oppure a una delle colonnine di ricarica, sempre più diffuse. Il tempo standard necessario per una ricarica completa è pari a 4 ore.

Vespa Elettrica è disponibile nei principali Paesi dell'area Euro al prezzo di 6.390 euro o, in alternativa, con una nuova soluzione di acquisto in rate mensili di 99 euro. Possibile inoltre un pacchetto servizi che comprende interventi di manutenzione, estensione garanzia, check batteria e assistenza.