Sala, lavoriamo per una Milano con meno auto. Più verde senza però fare la guerra alle macchine

Uno degli obiettivi per Milano è quello di «continuare a lavorare per una città meno convulsa, con meno macchine e più verde senza fare la guerra alle macchine». Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo in collegamento con la Repubblica delle Idee. L'alto obiettivo è quello di superare l'idea periferie. «Credo che si debba andare oltre il concetto di periferia, ci sono quartieri che non sono centrali o semi centrali e che sono migliorati molto e altri su cui dobbiamo ancora mettere mano - ha concluso -. Dobbiamo fare sì che il multi centrismo non sia un principio ma verità".