Ecco i Paesi che nel mondo garantiscono incentivi per l'acquisto di mezzi elettrici

Più di un’auto su cinque venduta in tutto il mondo quest’anno dovrebbe essere elettrica, con una domanda in aumento prevista nel prossimo decennio destinata a stravolgere l’industria automobilistica globale e ridurre significativamente il consumo di petrolio per il trasporto su strada. È quanto emerge dalla nuova edizione dell’annuale Global EV Outlook dell’Aie.

Nel rapporto diffuso dall'Aie, l'Agenzia internazionale per l'energia, «Batterie ed energia sicura», e illustrato il sostegno dei governi agli investimenti in veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica e batterie in Stati selezionati. Come si vede nell'infografica GEA tra questi Paesi c'e anche l'Italia che per le auto elettriche tra 2020 e 2023 ha messo a disposizione circa 13 miliardi di dollari.