Vespa alla conquista della Cina. Primavera 150 e Sprint 150 debuttano a Shanghai

E' andato in scena a Shanghai il debutto sul mercato cinese delle nuove Vespa Primavera 150 e Vespa Sprint 150. Teatro dell'evento, lo Shangsheng-Xinsuo (il Columbia Circle), nuovo punto di riferimento culturale della metropoli cinese, tra culture, design, italian style e moda. Alla serata hanno preso parte star del mondo asiatico e istituzioni, tra le quali la Console Generale d'Italia a Shanghai, Tiziana D'Angelo.

La serata di Shanghai conferma come Vespa sia sempre più amata in tutto il mondo. Oltre alle nuove Vespa, nella medesima occasione è stata presentata la nuova collezione di abbigliamento Vespa DEC. Ispirata alla fabbrica e al museo Piaggio, questa nuova collezione è l'espressione del brand Vespa nel mondo lifestyle, mettendo in prima linea i dettagli più fini dello stile italiano.

Le nuove Vespa introducono nuovi materiali e una cura artigianale dei dettagli per elevare ancora la qualità globale delle finiture. Tutte nuove sono le sovrastrutture sul manubrio e il controscudo, anche la sella è stata migliorata grazie alla adozione di nuove coperture. Il nuovo quadro strumenti e l'impianto di fanaleria full LED dimostrano ancora una volta l'indiscussa leadership tecnologica di Vespa. Con oltre 19 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal 1946 ad oggi, Vespa si conferma quindi è ambasciatrice dello stile, del design e della tecnologia italiana. nel mondo, anche con le nuove Vespa Primavera e Sprint che rappresentano l'anima più giovane e metropolitana di Vespa.