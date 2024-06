Koelliker al fianco di Barchelettriche per la mobilità a emissioni zero sulle strade e in acqua

La mobilità a emissioni zero, sostenibile e intelligente, avanza a ritmo sempre più intenso, e non solo su strada, ma anche in acqua, ovvero in mare, nei laghi e nei fiumi. Non c’è giorno che non vengano registrati passi avanti sulla via dell’innovazione, segno di una verve progettuale intensa, mirata ad esaltare Ricerca & Sviluppo delle aziende produttrici di mobilità.

E’ in questo scenario che si registra ora una novità interessante, che però non riguarda progettazione e produzione ma un accordo tra un distributore di veicoli elettrici e una società impegnata nel campo della nautica ecosostenibile in quanto fornitrice di prodotti e servizi basati su imbarcazioni a completa propulsione elettrica, che si rivolge ad una platea eterogenea, come cantieri nautici, circoli velici, stabilimenti balneari, camping, hotel, ristoranti, noleggiatori, agenzie turistiche e amministrazioni pubbliche. Nel mirino anche i cosiddetti glamping, crasi tra camping e glamour che indica una via di mezzo tra il classico campeggio e un soggiorno in hotel.

Protagonisti della svolta sono il Gruppo Koelliker, pioniere in Italia nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili e intelligenti con la microcar Microlino e il suo e-scooter, e Barchelettriche, società con sede centrale a Chiavari (Genova) impegnata da anni nel campo della nautica green per la navigazione sia nelle acque interne (laghi e fiumi) sia in mare.

Obiettivo dichiarato dell’accordo è “fornire ai marina, ai resort e alle strutture ricettive in generale veicoli e barche in grado di far vivere ai loro clienti un’esperienza unica e sostenibile da una parte e facilitare la transizione energetica a tutti gli operatori del settore grazie a veicoli aziendali e barche da lavoro 100% elettriche dall’altra”.

“Oggi i servizi di mobilità devono essere innovativi, green e accessibili a tutti ed è su questo paradigma – informa una nota - che è nata la partnership”. Più in dettaglio, il direttore marketing di Koelliker, Luciano Iengo, ha tenuto a dire che “la sostenibilità fa parte del DNA Koelliker ed è alla base della nostra strategia di distribuzione di soluzioni di mobilità e dei nostri obiettivi. Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione che ci permette non solo di essere al fianco delle strutture ricettive con i nostri veicoli aziendali ma di proporre per i loro ospiti due soluzioni di micro-mobilità come Microlino, la microcar 100% elettrica e made in Italy, e l’e-scooter Koelliker, che ben si prestano ad essere protagonisti di una mobilità sempre più green e smart”.

“In questi anni – ha tenuto a dire da parte sua Michele Solari, responsabile commerciale di Barchelettriche - c’è stata un’evoluzione sulle diverse forme di mobilità sia per quanto riguarda i veicoli sia per le barche. Oggi la mobilità inizia a essere percepita come un servizio e lo sarà sempre di più per il futuro. E questa esigenza la iniziamo a vedere anche nella nautica, dove ci saranno sempre meno barche di proprietà e più barche da condividere per turisti e cittadini. Grazie al Gruppo Koelliker possiamo soddisfare questa esigenza attraverso la proposta di veicoli elettrici e barche elettriche più adatti alle diverse esigenze delle attività economiche. Il parco veicoli distribuiti dal Gruppo Koelliker ci permette di proporre soluzioni diverse, anche nell’ambito della micro-mobilità e in quello dei veicoli aziendali”.

Al centro dell’accordo ci sono, come detto, la microcar Microlino e l’e-scooter, distribuiti in Italia dal Gruppo Koelliker. Microlino è probabilmente la microcar più cool del momento: costruita dalla Cecomp di Torino in acciaio e alluminio, è dotata di un unico sportello frontale (come fu un tempo l’Isetta) e si segnala per uno stile inconfondibile, per le dimensioni ridottissime, la facilità di parcheggio e un generoso bagagliaio di 230 litri. I posti a sedere sono due; la motorizzazione elettrica prevede tre diversi tipi di batterie, che consentono autonomie di 91, 177 o 230 km; la velocità massima dichiarata è di 90 km/h.

L’e-scooter è invece un Askoll NGS3 brandizzato con il logo Koelliker, dotato di due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna che, grazie al loro peso di soli 7,6 kg possono essere ricaricate da qualsiasi presa elettrica domestica in circa 6 ore. Garantisce fino a 90 km di autonomia e una velocità massima di 66 km/h. Grazie al suo peso di circa 88 kg, è semplice da gestire anche per chi è alle prime armi. Rifinito con cura, presenta una ricca dotazione di serie con display digitale LCD, avviamento keyless, luce anteriore e posteriore a LED.