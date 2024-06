Ford tenta il record alla Pikes Peak con F-150 Lightning SuperTruck. Il Pick-up EV ha un powertrain da oltre 1.400 cv

Ford Performance rinnova la sfida alla Pikes Peak International Hill Climb con il pick-up elettrico F-150 Lightning SuperTruck. Si tratta di un veicolo con un'aerodinamica avanzata, capace di generare oltre 2.700 kg di deportanza a circa 241 km/h di velocità. Il potente F-150 Lightning EV è pronto ad aggredire le curve della 102a edizione della Pikes Peak, in programma il 23 giugno, con la forza di un powertrain da oltre 1.400 CV, e può contare su di un'ala anteriore a tre elementi, che lavora insieme ad un grande diffusore posteriore e ad un'ala posteriore multi-elemento.

Per trasferire a terra tutta la cavalleria sfrutta pneumatici Pirelli P-Zero montati su cerchi forgiati in magnesio, un sistema di sospensioni personalizzato e, per rallentare rapidamente, un impianto frenante carboceramico. Al volante ci sarà il pilota Romain Dumas, veterano della Pikes Peak International Hill Climb e attuale detentore del record assoluto, che si cimenterà nella gara in salita per nona volta, la seconda con Ford Performance, ed ha dichiarato tramite un comunicato dell'ovale blu che il nuovo F-150 Lightning SuperTruck nei test ha già superato le sue aspettative.