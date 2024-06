Wrc, dopo l'incidente Ogier rinuncia al Rally di Polonia. Toyota lo sostituisce con Rovanperä

MIKOŁAJKI – La quarta di Kalle Rovanperä, che nel frattempo ha esordito in pista nella Porsche Carrera Cup a Zandvoort, anziché la quarta consecutiva di Sébastien Ogier. La scuderia Toyota Gazoo Racing è intervenuta rapidamente per sostituire l'otto volte iridato con il campione del mondo in carica in vista della settima tappa del World Rally Championship (Wrc) che si corre tra venerdì e domenica in Polonia. La squadra giapponese è stata autorizzata all'avvicendamento in seguito all'incidente di stradale avvenuto martedì mentre il fuoriclasse francese e il suo navigatore, il connazionale Vincent Landias, stavano raccogliendo le note sul tracciato.

Entrambi erano stati trasferiti in ospedale per accertamenti, così come le due persone che occupavano l'altro veicolo protagonista della collisione e pure due spettatori. La notizia più confortante è che nessuno sembra aver riportato conseguenze preoccupanti. Mentre Landais è stato subito dimesso, Ogier è stato tenuto sotto osservazione presso la struttura sanitaria nel corso delle notte. Inevitabile la decisioni di rinunciare alla gara. Per l'asso transalpino sarebbe stata la quarta apparizione consecutive e la quinta dall'inizio del campionato: attualmente è quarto con 92 punti (due successi e due secondi posti).

Al “nuovo” equipaggio, che gareggerà con il numero 69 (Ogier e Landais avevano il 17), è stato accordato anche il permesso di effettuare le ricognizioni previste: mercoledì tra le 8 e le 19.15 e giovedì fra le 13 e le 15.30. Rovanperä, che come Ogier ha un contratto “part time” per accomodarsi al volante della Gr Yaris nel mondiale di Rally 2024, si è subito fatto vivo su Instagram: «Il dovere chiama. Rally Polonia stiamo arrivando».

La scuderia ha fatto sapere di essere «lieta di confermare che Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen sostituiranno i loro compagni di squadra Seb e Vincent e parteciperanno al Rally di Polonia raccogliendo la sfida e mostrando il grande spirito della nostra squadra». Nelle precedenti tre uscite il finnico ha conquistato 36 punti con un successo (in Kenia) e due piazzamenti lontanissimi dalla Top 10 (39° in Svezia e 31° in Portogallo), ma archiviati comunque con 8 punti in più di quelli che avrebbe con il vecchio sistema di assegnazione (che gliene è costati invece 7 in Africa). Nella generale individuale è settimo.