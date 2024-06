Toyota Gr Yaris, ancora più più potente, ancora più divertente. Su strada e in pista con la declinazione Circuit, la sola a listino

LIONE – Nata per il rally, cresciuta per la pista tanto che in Europa, dove ne sono già stati venduti più di 20.000 esemplari, sarà proposta solo in versione Circuit con la trazione integrale Gr-Four particolarmente “flessibile” in grado di trasferire anche completamente la coppia da un asse all'altro. La rinnovata Toyota Gr Yaris era l'omaggio del costruttore giapponese ai successi della propria scuderia nel World Rally Championship, ma ne è già diventata l'ammiraglia compatta ad alte prestazioni. Dal 2020 in poi Toyota ha commercializzato 40.000 unità della Yaris (3,99 metri) in versione Gazoo Racing, Gr appunto, della quale presenta adesso la sua riuscita evoluzione.

Gli ingegneri sono riusciti ad aumentare di 19 Cv la potenza del tre cilindri turbo benzina da 1.6 litri e di 30 Nm la coppia, passate rispettivamente a 280 e 390. Il missile terra-terra schizza da 0 a 100 in 5,2'' e raggiunge serenamente i 230 orari con uno di quei classici rombi del motore che piacciono ancora così tanto. La aggiornata Gr Yaris è equipaggiata di serie con un cambio manuale a sei marce e a richiesta (3.000 euro di differenza) con una efficace trasmissione automatica a 8 rapporti, due più di prima. Il prezzo italiano è di 52.000 e 55.000 euro. Entro l'anno l'offerta verrà integrata con una serie speciale di 51 esemplari il cui prezzo non è ancora stato ufficializzato.

Sarà peraltro certamente inferiore ai 75.000 fissati per le Special Edition dedicate (e in parte messe a punto) ai due campioni del mondo che la scuderia Toyota Gazoo Racing ha a libro paga, Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, la prima con guida a sinistra, la seconda con guida a destra. Entrambe si distinguono per alcuni dettagli estetici (tipo i cerchi forgiati 18x8 Bbj, che ha richiesta sulla gamma costano 4.000 euro abbinati a pneumatici 225/40 R18), oltre che per alcune impostazioni di guida prsonalizzate, lo spoiler posteriore e, nel caso della macchina ispirata dall'asso finlandese, anche da un differenziale posteriore a velocità costante.

Sulla base delle indicazioni dei piloti, gli ingegneri sono intervenuti anche sulla disposizione dei comandi e sul cruscotto, spostando la dislocazione di alcune funzioni, adottando peraltro un cockpit esteticamente non troppo moderno e piuttosto “pesante”. Leggera è in invece la scocca, ancora più rigida: il 13% di punti di saldatura e quasi un quarto di adesivi strutturali in più che, fra le altre cose, migliorano la risposta all'imbardata. Di dimensioni identiche alla Yaris, la declinazione Gr è nata su una piattaforma specifica che abbina l'anteriore dell'architettura Ga-B con quella posteriore, nuova, della Ga-C. Divertente da guidare su strada, soprattutto nelle curve che portano alle Alpi, la Gr Yaris lo è ancora di più in pista, dove non si deve badare troppo alla vista posteriore (un po' sacrificata), ma ci si può sbizzarrire combinando traiettorie di giro in giro sempre più precise con accelerazioni e frenate sempre più importanti. La macchina c'è, eccome se c'è. L'importante è che ci sia anche chi la sappia condurre.