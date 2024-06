Formula 1, il film sul Circus con Brad Pitt protagonista in sala nel 2025

Il film con Brad Pitt sulla Formula 1 sarà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel giugno 2025. Si tratta di una produzione Apple Originals, per la regia di Joseph Kosinski. Warner Bros. Pictures si è aggiudicata i diritti per la distribuzione sia negli Stati Uniti (il 27 giugno) sia nel mondo (il 25 giugno). Realizzato in collaborazione con la Formula 1, il nuovo film è immerso nell'esaltante e cinematografico mondo dei motori, e le riprese si svolgono proprio durante le gare previste dal calendario sportivo. Oltre a Pitt, nel cast ci sono Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia. Alla produzione ha partecipato anche la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton.

La pellicola ancora non ha un titolo. La star di Wolfs - Lupi solitari veste i panni di un ex pilota che torna in Formula 1, insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all'Apxgp, un team immaginario sulla griglia di partenza. Il film è stato girato durante i weekend in cui si sono effettivamente svolti i Gran Premi, gareggiando contro i titani di questo sport. Oltre alla regia, Kosinski (Top Gun: Maverick) è anche produttore con Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films mentre Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner lo sono per la Plan B Entertainment. Al film hanno anche collaborato dieci team di F1 e I loro piloti. La sceneggiatura è stata scritta da Ehren Kruger (Top Gun: Maverick) L'uscita al cinema comprenderà anche le sale Imax.