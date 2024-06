Esauriti i fondi ecobonus per le auto usate, a secco anche quello per ciclomotori e motocicli non elettrici

Sono esauriti i fondi degli incentivi destinati alle auto usate. Dopo l'exploit delle vetture elettriche, per le quali i finanziamenti sono stati prosciugati in un lampo nel primo giorno di avvio dell'ecobonus il 3 giugno scorso, anche le auto di seconda mano hanno terminato il plafond a loro disposizione. Stando ai dati pubblicati sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, a disposizione rimangono poco più di 900 euro, non sufficienti a coprire nemmeno un altro acquisto.

La normativa prevedeva infatti un contributo fino a 2.000 euro per i veicoli usati Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, legandolo però alla rottamazione di un'auto fino a Euro 4. E' rimasto a secco anche il bacino dei fondi 2024 per ciclomotori e motocicli non elettrici e quello per i veicoli elettrici adibiti al trasporto merci. Per camion e camioncini a motore tradizionale restano invece ancora circa 26 milioni di euro, mentre circa 14 milioni sono a disposizione per le due ruote elettriche.