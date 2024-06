​Ford trionfa alla Pikes Peak 2024 con l'F150 Lightning SuperTruck elettrico. Al volante Romain Dumas

PER MARCA

Con il tempo di 8:53.553 sui 19,99 km e le 166 fra curve e tornanti dell'impegnativa salita ai 4.300 metri sul livello del mare in Colorado, il pilota Romain Dumas ha conquistato il primo posto nella 102ma edizione della Pikes Peak International Hill Climb. Lo ha fatto al volante del veicolo elettrico 'dimostratore' F-150 Lightning SuperTruck con complessivi 1.600 Cv, staccando di 11 secondi l'ottimo pilota trentino Christian Merli che guidava una Wolf Gb08 2.0 - fabbricata in Val Trompia (Bg) - e dotata di motore Aurobay (Gruppo Horse) da 'soli' 380 Cv.

«La progressione dei veicoli elettrici Ford nell'affrontare e completare le sfide più difficili è una testimonianza importante del duro lavoro e della dedizione che i nostri team hanno messo nel programma - ha affermato Mark Rushbrook, direttore globale Ford Performance Motorsports - Abbiamo imparato molto dal SuperVan 4.2 nella Pikes Peak International Hill dello scorso anno e siamo stati in grado di applicare quelle conoscenze alla corsa di quest'anno».

Costruito in collaborazione con l'austriaca Stohl Advanced Research and Development b(Stard) che fornisce le Ford ufficiali del Campionato di Ralycross, lo speciale F-150 Lightning SuperTruck era equipaggiato con cinture da corsa e attrezzature di sicurezza Sparco e calzava pneumatici Pirelli P-Zero realizzati su misura. Romain Dumas è uno dei più qualificati specialisti della Pikes Peak International Hill Climb: dalla sua prima partecipazione nel 2012 l'ha vinta cinque volte ed è soprattutto il detentore del record assoluto, ottenuto nel 2018 con la Volkswagen ID.R elettrica scesa per la prima volta sotto il limite degli 8 minuti.