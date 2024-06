GP di Spielberg, qualifica sprint: Verstappen torna in pole davanti alle McLaren, Sainz quinto, problemi per Leclerc

E' un Max Verstappen in "palla" quello che a Spielberg ha conquistato la pole per la gara Sprint. Il format della qualifica per la Sprint è diverso perché c'è meno tempo a disposizione e, soprattutto, tutta la sessione (Q1, Q2, Q3) si svolge con un unico treno di gomme medie. Verstappen nel Q3, nell'unico giro a disposizione, l'ha fatta da padrone incontrastato ottenendo il tempo finale di 1'04"686. Ma come oramai è abitudine, non ha dovuto cedere di un millimetro perché le McLaren-Mercedes lo hanno insidiato non poco con Lando Norris secondo in 1'04"779 ed Oscar Piastri terzo in 1'04"987, che si è riscattato bene dopo gli errori nella qualifica del GP spagnolo.

Verstappen ritrova la pole, seppur non valida per il GP di domenica, dopo averla fallita a Monte Carlo, Montreal e Montmelò. Questi sono gli unici piloti che sono riusciti a scendere sotto l'1'05". George Russell, quarto, ha chiuso in 1'05"054 con la Mercedes che ritrova Lewis Hamilton sesto e rabbuiato. Tra le due Mercedes si è inserito Carlos Sainz in 1'05"126 con la prima delle due Ferrari. Non troppo soddisfatti nel box di Maranello in quanto Charles Leclerc ha avuto problemi con l'anti stallo e non ha segnato un tempo nel Q3.

Deludente come non mai Sergio Perez, settimo in 1'06"008. A giustificazione del messicano, un po' di traffico trovato, benché vi fossero solo dieci vetture in pista. Continua la crescita di Alpine-Renault, ancora in Q3 con Esteban Ocon ottavo e Pierre Gasly nono. Kevin Magnussen ha lottato fino all'ultimo per entrare in Q3 e non ce l'ha fatta per pochissimo nel Q2. Una volta tanto il danese è stato più veloce di Nico Hulkenberg, fuori già nel Q1. Male le Aston Martin-Mercedes che non hanno neanche avvicinato la possibilità di entrare nel Q3 così come le due Racing Bulls-Honda che stanno compiendo passi indietro rispetto alla prima parte del mondiale.

Venerdì 28 giugno 2024, qualifica sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"686 - Q3

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'04"779 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'04"987 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'05"054 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'05"126 - Q3

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'05"270 - Q3

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'06"008 - Q3

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'06"101 - Q3

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'06"624 - Q3

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - senza tempo - Q3

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"806 - Q2

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"847 - Q2

13 - Fernando Alonso (Aston Marton-Mercedes) - 1'05"878 - Q2

14 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'05"960 - Q2

15 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - senza tempo - Q2

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'06"581 - Q1

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'06"583 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'06"725 - Q1

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'06"754 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'07"197 - Q1