Ford,elettrica per l'Europa. Il costruttore di Dearborn lancia l'Explorer, il primo Suv realizzato sulla piattaforma MEB

Razionalizzazione ed elettrificazione vanno di pari passo nel futuro di Ford. Dopo aver dato una sfoltita alla sua gamma di veicoli, la Casa americana punta ora sulle vetture a zero emissioni. Apripista di questo nuovo percorso è il Ford Explorer, il primo Suv elettrico interamente progettato e realizzato in Europa nel nuovo Electric Vehicle Center di Colonia che, grazie a un investimento di due miliardi di dollari, ha subito recentemente una consistente trasformazione. L’Explorer rappresenta la perfetta fusione tra l’ingegneria tedesca con lo stile e il carattere americano. Pur se nato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, il Suv di segmento C ha una forte identità Ford.

Lungo 4,47 metri, largo 2,06 (retrovisori compresi) e alto 1,63 metri, l’Explorer presenta un carattere personale e distintivo grazie a forme muscolose ben raccordate. Il tetto flottante, grazie ai montanti neri, alleggerisce la vista d’insieme, non mancano i gruppi ottici full LED che, soprattutto nella vista frontale, le donano una firma luminosa ben riconoscibile. Anche gli interni, ben assemblati, presentano una ricca dotazione tecnologica. Al centro della plancia spicca il touch screen da 14,6” scorrevole fino a 30 gradi, mentre sopra troviamo la sound bar integrata. Comode le sedute, in pelle vegana, con i sedili anteriori sportivi dotati di poggiatesta integrati. Ampio lo spazio anche per chi siede dietro, mentre la capienza del bagagliaio oscilla da 530 a 1.460 litri.

Due le versioni attualmente disponibili. Alla base troviamo quella a trazione posteriore, dotata di un singolo motore da 286 cv e batteria al litio da 77 kWh che garantisce un’autonomia di oltre 600 km. La più performante è quella trazione integrale che dispone di due motori in grado di erogare 340 cv e 545 Nm di coppia garantendo uno scatto 0-100 km/h in 5,3 secondi. In questo caso la batteria è da 79 kWh e può essere ricaricata, dal 10 all’80%, in meno di mezz’ora in corrente continua a 185 kW. Agile e scattante, l’Explorer si dimostra ben bilanciata anche nei tratti più guidati, nonostante il suo peso di oltre due tonnellate, merito di una taratura delle sospensioni più rigida che riduce sensibilmente il rollio in curva. Non manca un corposo pacchetto di ADAS per migliorare la sicurezza attiva e passiva alla guida.

La Explorer è disponibile con prezzi che partono da 49.000 Euro, per la trazione posteriore, mentre la integrale è offerta a partire da 52.500, entrambe sono dotate di un allestimento ricco e completo. Non solo l’Explorer, Ford prevede di lanciare sul mercato altre auto elettriche. Sempre nell’innovativo stabilimento di Colonia verrà realizzato un secondo veicolo alla spina, un crossover sportivo, che sarà svelato a breve. Allo stesso tempo, Ford sta portando avanti l’investimento nella sua fabbrica di Valencia che, anche in questo caso, rivestirà un ruolo cruciale per la Casa americana. Innanzitutto, già entro la fine di quest’anno, dallo stabilimento spagnolo uscirà la Puma elettrica. Mentre nel lungo periodo, verosimilmente entro il 2026, vedrà la luce un Suv compatto di segmento C multi energia.

Tornando al presente, oltre alla conferma di Puma e Kuga, Ford sta registrando un grande successo con il Tourneo Courier. Il multispazio dell’Ovale Blu è diventato tra i più apprezzati della sua categoria sia per il design esterno che per la sua praticità interna e la ricca dotazione. Basato sul pianale della Kuga, il Tourneo Courier garantisce un’ottima dinamica di guida, inoltre il 3 cilindri benzina da un litro e 125 cv assicura la giusta reattività. Scelto non solo dalle famiglie ma anche da chi apprezza una vita più dinamica, con i suoi 4,38 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza e un passo di 2,69 metri, è ideale anche per l’uso cittadino. Altro punto a favore il prezzo altamente competitivo, che parte sotto i 20.000 Euro. Visto il grande successo il Tourneo Courier arriverà anche nella variante elettrica. Anche in Europa, Ford non rinuncia al suo spirito Yankee. Lo stile americano è rappresentato da due icone quali il Bronco e la Mustang. Due vetture diametralmente opposte, una un fuoristrada l’altra una muscle car sportiva, ma che incarnano alla perfezione la storia della Ford. Insomma, nonostante la gamma sia più razionale, la Casa americana riesce ugualmente a offrire vetture in grado di soddisfare un’ampia clientela.