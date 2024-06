GP Austria, prove libere: la Red Bull di Verstappen si blocca, ma quando riparte è la più veloce

A un certo punto, Max Verstappen in uscita dall'ultima curva, si è trovato con la sua Red Bull-Honda che borbottava. Non ne voleva proprio sapere di proseguire. Verstappen si è fermato a fianco del muretto dei box, ha spento il motore ed è stato recuperato dai commissari di pista. Dopo un po', è stato rimandato in pista, resettato il tutto, la RB20 ha ripreso a funzionare a meraviglia permettendo a Verstappen di siglare, con le gomme soft, il primo tempo dell'unico turno libero del weekend di Spielberg il cui format prevede la qualifica sprint e la gara sprint. Una prova di forza notevole quella della Red Bull che si trova a gareggiare sul circuito di proprietà del proprio marchio.

Verstappen ha lasciato a 3 decimi Oscar Piastri con la ormai sempre più convincente McLaren-Mercedes, che ha provato una nuova ala anteriore svolgendo prove comparative. Lando Norris ha sbagliato il suo giro finale con le soft facendo una passeggiata nella ghiaia di curva 4, ma sarebbe stato sicuramente lassù. Tre decimi e mezzo il divario rimediato dalla prima Ferrari, quella di Charles Leclerc. E su un tracciato così breve, da poco più di un minuto, è tanta roba.

Notevole la prova della Mercedes, quinta con Lewis Hamilton il quale ha girato sempre con le Pirelli hard. George Russell ha dovuto lasciar perdere il suo giro veloce con le soft in quanto rallentato da un distratto Valtteri Bottas. Con le hard, va detto che la Mercedes è stato molto veloce. In top 10 si è inserita la Alpine-Reanult di Esteban Ocon, buon sesto davanti a Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes che ha Fernando Alonso decimo. Bene Yuki Tsunoda, nono con la Racing Bulls-Honda. Per lui un momento di spavento quando Alexander Albon non lo ha visto arrivare in piena velocità spostandosi verso di lui.

Venerdì 28 giugno 2024, libere

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'05"685 - 28 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'05"961 - 32

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'06"055 - 31

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'06"128 - 31

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'06"254 - 39

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'06"297 - 30

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"384 - 27

8 - George Russell (Mercedes) - 1'06"386 - 32

9 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'06"579 - 30

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"603 - 30

11 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'06"734 - 28

12 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'06"783 - 24

13 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'06"880 - 30

14 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'06"919 - 28

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'06"925 - 29

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'06"962 - 31

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'06"966 - 31

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'06"955 - 28

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'07"145 - 31

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'07"259 - 29