La nuova Kia Picanto è una citycar con stile e tecnologie da ammiraglia

Con vent'anni di presenza sul mercato e 3,8 milioni di clienti nel mondo dal 2004 (di cui 178mila in Italia) la Picanto è un jolly ancora prezioso per Kia. Una best-seller del segmento A dove le offerte dei competitor si sono molto ridotte, da 36 a 10 modelli, ma la richiesta resta importante. "Noi vogliamo cogliere l'opportunità con una proposta particolarmente ricca e un'offerta economica vantaggiosa", spiega l'Ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti. La Picanto di quarta generazione si è completamente rinnovata, imbarcando tecnologie (anche di assistenza e connettività) da ammiraglia, soprattutto "indossando" il nuovo stile di brand lanciato da Niro, Sportage e Sorento e dalla famiglia delle elettriche EV6 ed EV9. "Siamo in viaggio verso l'elettrificazione totale – aggiunge il manager – però vogliamo offrire ai nostri clienti anche altre soluzioni. Per questo Picanto proseguirà la sua sfida finché sarà possibile".

La rinnovata citycar debutta con due motori a benzina aspirati: 1,0 litri a 3 cilindri da 63 cv oppure 1,2 litri a 4 cilindri da 79 cv. Il primo garantisce efficienza ottimale, il più potente è rivolto a chi privilegia le prestazioni, specie in termini di velocità e ripresa, grazie anche alla maggior coppia che aiuta sui percorsi in salita e nei sorpassi. Si può scegliere tra un cambio manuale a 5 marce o il manuale automatizzato AMT, sempre a 5 rapporti con frizione gestita da attuatori. In arrivo entro l'anno anche una variante a Gpl per il motore da un litro.

"Negli ultimi vent'anni il nostro marchio si è trasformato – osserva il capo del marketing e comunicazione Giuseppe Mazzara – e la sua percezione è molto cresciuta. La nostra citycar offriva razionalità e concretezza a cui oggi aggiunge design e innovazione. Si rivolge particolarmente a un target femminile e di giovani, è figlia dell'evoluzione e adesso parla lo stesso linguaggio delle nostre grandi vetture puntando su tre pilastri: stile, connettività e sicurezza".

Per il suo 20° anniversario la citycar coreana mette in campo un pacchetto di tecnologia avanzata, puntando in particolare su un look seducente ispirato alla filosofia di design "Opposites United". Il risultato è uno stile audace che trasmette modernità e sportività.

Il frontale si contraddistingue per la firma luminosa che raccorda il caratteristico Tiger Nose (molto più sottile) con il parafango e il cofano fino a raggiungere le prese d’aria laterali. I fari opzionali con tecnologia Led e le luci diurne sviluppate in verticale, sottolineano il nuovo stile, il posteriore ha linee semplici ed evidenza il collegamento verticale tra le luci e il paraurti. Anche dietro spicca la firma luminosa digitale.

Tre gli allestimenti: Urban, Style e GT-Line, più una versione speciale 20th Anniversary che celebra i due decenni del modello in Italia. La GT Line è caratterizzata da un frontale particolarmente grintoso, con il Tiger Nose che si estende in larghezza a sottolinearne la sportività, come fanno i cerchi specifici da 16 pollici con taglio diamantato e il diffusore posteriore.

La dotazione di serie molto completa comprende i principali sistemi di assistenza alla guida. Proprio come in un'ammiraglia, è disponibile anche il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 con rilevamento di veicoli, ciclisti e pedoni e attivazione della frenata automatica di emergenza. Ci sono inoltre Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning e Leading Vehicle Departure Warning oltre al limitatore di velocità con lettura dei segnali e al mantenimento automatico di corsia. L'Emergency Stop Signal fa lampeggiare le luci se il conducente frena all'improvviso. Il torque vectoring, una funzione aggiuntiva del sistema di controllo elettronico di stabilità, rende la vettura molto stabile in curva e riduce il sottosterzo.

Nuova Picanto è una compatta ricca, agile e brillante, e svela uno spazio invidiabile, con i suoi 3,6 metri di lunghezza e 1,59 di larghezza, grazie a un passo generoso di 2,4 metri. Il bagagliaio spazia da 255 a oltre 1.000 litri (con sedile posteriore abbassato. Picanto ha di serie un sistema di navigazione touchscreen da 8" e un cluster digitale da 4,2" nel quadro strumenti del conducente. Il sistema di infotainment da 8" offre una connessione multipla Bluetooth per associare due dispositivi mobili contemporaneamente (uno per l'uso del telefono e dei media in vivavoce, l'altro per l'utilizzo dei media). Sempre di serie Apple CarPlay e Android Auto. L'app Kia Connect, gratis per 7 anni, include una gamma di servizi ampia, tra cui le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni del tempo, i punti di interesse e le informazioni sui parcheggi. Il riconoscimento vocale consente di cercare posti di interesse e indirizzi, e anche di avere costanti aggiornamenti meteo.

Il listino parte da 16.500 euro (e arriva a 21.750 per la versione top), ma l'offerta di lancio, grazie agli ecoincentivi e ai bonus delle casa, fa scendere il prezzo fino a 11.750 euro (con rottamazione e finanziamento). In alternativa si possono scegliere 35 rate da 59 euro al mese. Inoltre, per il 20° anniversario, Kia offre a tutti i clienti che già possiedono una Picanto un ulteriore vantaggio di 500 euro per l'acquisto della nuova generazione, disponibile anche con la formula di noleggio Kia Flex: rate da 385 euro al mese per un periodo da 6 a 18 mesi, poi la possibilità di tenerla o restituirla.