Renault dà la scossa a Roma: svelata al Foro Italico la R5 E-Tech elettrica

ROMA – L’affascinante scenografia del Foro Italico ha fatto da palcoscenico all’anteprima nazionale della Renault 5 E-Tech. La Casa della Losanga ha svelato in Italia la tanto attesa vettura elettrica in concomitanza del concerto di Ultimo tenutosi allo Stadio Olimpico di Roma. Infatti la filiale italiana del marchio francese ha voluto omaggiare coloro che hanno già acquistato la Renault 5, ricordiamo che è ordinabile da fine maggio, con il concerto del famosissimo cantautore romano.

L’evento è stato quindi l’occasione perfetta per creare un senso di appartenenza tra i futuri proprietari della Renault 5. Un’auto, quella transalpina, che fin da quando è stata svelata in versione concept car ha subito riscosso un successo intergenerazionale. Le sue forme hanno sì ripreso lo stile della iconica R5, che ha fatto battere il cuore tra gli anni ’70 e ’80, inoltre il suo design futuristico l’hanno fatta apprezzare anche alle nuove generazioni.

La dimostrazione lampante la si è vista sia tra i futuri proprietari che dal pubblico accorso numeroso allo stand Renault del foro italico. In entrambi i casi l’età era decisamente eterogenea. La colorazione gialla della R5 ad esaltare le forme della carrozzeria, gli inserti rossi e gli elementi a contrasto in nero lucido, hanno saputo rapire gli sguardi di numerose persone. Sicuramente la vettura elettrica della Losanga entrerà di diritto tra le instant classic del nuovo millennio.

La Renault 5, ad oggi, è disponibile in due allestimenti Techno e Iconic Cinq. In entrambi i casi è spinta esclusivamente dal motore elettrico da 110 kW (pari a 150 CV) supportato da una batteria da 52 kWh in grado di garantire fino a 410 km di autonomia con una singola ricarica. I prezzi, al momento, partono da 32.900 Euro, per la Techno, e da 34.900 Euro per la Iconic Cinq.

Dal 2025 saranno disponibili altri due allestimenti, Five ed Evolution, dotati di un taglio di batteria più piccolo da 40 kWh in grado di offrire un’autonomia di circa 300 km. Di conseguenza, anche il motore sarà meno spinto con una potenza di 70 kW (95 CV). Infine, sempre il prossimo anno, uscirà l’edizione speciale Roland-Garros già vista lo scorso anno in veste di prototipo.

Non solo nella realtà, la Renault 5 è diventata un’icona anche nel mondo dei videogame. La Casa automobilistica francese, in collaborazione con Havas Play, ha dato il via alla campagna #MODDER5. Si tratta di un’iniziativa in grado di unire il mondo dei motori con quello dei videogiochi. La Renault 5 E-Tech la si potrà ritrovare nei videogame più popolari del momento da Fortnite fino a Minecraft, senza tralasciare Palword, Subnautica e il metaverso con The Sandbox.

Per realizzare tale progetto Renault si è affidata a numerosi esperti di modding, ciascuno specializzato in un videogioco, per ricreare i cloni virtuali della R5. Alla base sono stati utilizzati i modelli 3D forniti direttamente dalla Casa al fine di rispettare l’identità del marchio e le forme peculiari della vettura reale. Renault è quindi riuscita ad affiancare l’esperienza reale con quella virtuale di un modello che già si preannuncia tra i più interessanti del panorama automobilistico.