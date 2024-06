Kia, gli opposti si esaltano. La filosofia che guida l’avvenente design del brand risulta vincente anche sul mercato

Il 2024 è un anno importante per il m[/CAPOL6R-1CR]archio Kia: la casa coreana ha infatti lanciato il restyling della sua utilitaria di segmento A Picanto, attuato secondo i dettami stilistici della filosofia Opposites United, ma ha presentato anche il nuovo Suv crossover compatto elettrico EV3 e la rinfrescata berlina a zero emissioni EV6. La strategia di Kia punta molto all’elettrificazione, con la presenza di 15 modelli a batteria in gamma entro il 2027, ma non vengono dimenticati i propulsori tradizionali che restano comunque fondamentali per numerosi mercati. La Picanto è il modello d’ingresso della casa coreana e con l’ultimo aggiornamento è entrato appieno nella filosofia di design Opposites United che Kia sta portando avanti su tutti i suoi veicoli: un gioco di contrasti tra linee tese verticali e orizzontali, forme geometriche e muscolose.

Il tutto sempre racchiuso in appena 3.605 mm di lunghezza, 1.595 mm di larghezza e 1.485 mm di altezza. Il passo di 2.400 mm permette invece di ricavare uno spazio interno sufficiente per accogliere cinque passeggeri e un bagagliaio da 255 litri. Due le opzioni di motore, entrambe a benzina: si parte dal collaudato 1.0 tre cilindri aspirato da 63 Cv e 98 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale a cinque marce oppure con un robotizzato sempre a cinque rapporti pensato per facilitare la guida in città. I consumi si attestano rispettivamente su 6,0-6,5 e 6,4-6,6 l/100 km. Per chi cerca prestazioni un po’ più sportive c’è anche un 1.2 quattro cilindri da 79 Cv e 120 Nm di coppia, sempre con entrambe le opzioni di trasmissione: in questo caso i consumi sono di 6,4-6,6 e 6,8-7,0 l/100 km. Gli interni sono moderni e ben costruiti, con un quadro strumenti digitale Lcd da 4,2” e infotainment da 8” con sistema di navigazione e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Il prezzo parte da 16.500 euro e la vettura può accedere agli ecoincentivi statali sulle auto termiche con emissioni da 61 a 135 g/km.

La novità principale del 2024 nella gamma Kia è la EV3: crossover elettrica compatta con forme muscolose e decise che si sposano perfettamente con la filosofia di design Opposites United: le firme luminose sottili, il tetto spiovente e gli elementi neri su paraurti e montanti contribuiscono a creare questo gioco di contrasti. In appena 4.300 mm offre grande spazio interno davanti e dietro grazie al passo da 2.680 mm, uguale a quello della Sportage che la supera di 20 cm di lunghezza. La motorizzazione elettrica da 204 Cv può essere abbinata a due tagli della batteria: quella da 58,3 kWh permette di percorrere fino a 410 km con una ricarica, ma quella più rivoluzionaria è quella da 81,4 kWh, che arriva a 560 km e rappresenta un’eccellenza assoluta nel segmento B elettrico.

Negli interni si vede la derivazione dall’ammiraglia EV9, con cui condivide il triplo schermo dell’infotainment: qui sono racchiusi un cruscotto digitale e un touch screen da 12,3”, inframmezzati dallo schermo da 5,3” per il controllo della climatizzazione. Gran parte delle finiture è realizzata con materiali riciclati, come previsto dagli impegni di sostenibilità presi dalla casa coreana. La gamma è volutamente ridotta, con due soli livelli di allestimento, e i prezzi si attesteranno intorno alla soglia dei 35 mila euro.

La capostipite delle elettriche Kia, nata nel 2021, ha ricevuto un restyling estetico e di sostanza sul mercato nazionale che sarà poi esteso a quello globale. Restano invariate le dimensioni, ma sono nuovi i fari più sottili e la mascherina, oltre che il paraurti anteriore ridisegnato. All’interno si nota il grande schermo curvo che include sia il cruscotto digitale che l’infotainment, come già avviene su EV9 ed EV3. Entra in gamma la batteria da 84 kWh, che dovrebbe sostituire quella precedente da 77 kWh, mentre le potenze del motore dovrebbero rimanere simili alle attuali, che vanno da 170 Cv fino ai 585 della sportiva GT.