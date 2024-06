BYD si spinge oltre l’elettrico, il Suv Seal U è anche plug-in

Arrivata in Europa solamente due anni fa, la BYD è tra le Case automobilistiche cinesi che stanno crescendo maggiormente a livello globale. Nata a Shenzhen nel 1995 come produttrice di batterie, l’azienda ha poi allargato i suoi confini fino alla realizzazione di automobili. BYD (acronimo di Build Your Dreams) lo scorso anno ha venduto oltre 3 milioni di vetture in tutto il mondo diventando, cosi, tra i maggiori produttori di auto a zero emissioni. Nel nostro mercato BYD ha introdotto 6 modelli inaugurando il nuovo corso stilistico denominato Ocean Aesthetics, ispirato al mare, che porta la firma di Wolfgang Egger, già designer di Alfa Romeo, Audi e Lamborghini. Non solo elettrico, il marchio cinese ha pensato a una fase di transizione più dolce verso i veicoli alla spina. Come dimostra il Suv ibrido plug-in Seal U DM-i che adotta la tecnologia Super DM (Dual Mode) che prevede l’accoppiamento tra il motore benzina e quello elettrico coniugando il meglio delle due motorizzazioni. Forme e dimensioni del Suv di segmento D non cambiano rispetto la variante elettrica. Lunga 4,77 metri, larga 1,89 e alta 1,67 metri, comfort e spazio a bordo non mancano grazie al pavimento piatto su cui sono alloggiate le batterie Blade. Come in tutte le altre vetture BYD, al centro dell’abitacolo troviamo il touch screen rotante da 15,6” per l’infotainment.



La versione Boost, a trazione anteriore, è dotata di un motore elettrico da 145 kW e dal 4 cilindri benzina 1.5 aspirato da 96 cv. La batteria da 18,3 kWh garantisce fino a 80 km di autonomia in elettrico, sfruttabili fino al 25% di carica, poi entra in gioco il sistema ibrido con la modalità HEV assicurando ben 1.100 km di autonomia complessivi. La Design è invece dotata di 2 motori elettrici, 150 kW all’anteriore e 120 kW al posteriore, abbinati al benzina 4 cilindri turbo 1.5 da 128 cv. In vendita a partire da 39.800 Euro, il Suv predilige sicuramente il comfort di guida ma, grazie alla spinta elettrica, si dimostra anche agile e scattante. Della serie Ocean Aesthetics troviamo anche la BYD Seal. Una berlina sportiva 100% elettrica, lunga 4,8 metri, che presenta forme aerodinamiche e sinuose.

Nella versione a trazione posteriore monta un motore da 230 kW (313 cv) abbinato a una batteria da 82,5 kWh in grado di offrire un’autonomia di 570 km. La più potente trazione integrale dispone di 2 motori per una potenza complessiva di 530 cv e un’accelerazione di 3,8 secondi nello 0-100 km/h a fronte di 520 km di autonomia. Degna rivale della Tesla Model 3, la Seal è offerta da 43.600 Euro. BYD punta a sfidare le auto europee con la Dolphin, una due volumi compatta lunga 4,29 metri che offre tanto spazio a bordo. Razionale e concreta, la vettura cinese mostra uno stile più minimalista. Il punto forte è sicuramente la possibilità di scegliere tra 3 motorizzazioni, da 95 cv, 176 fino ad arrivare a 204 cv, e 2 tagli di batterie da 44,9 e 60,4 kWh. Concorrenziale anche il prezzo da 30.790 Euro. Non solo vetture, BYD è in continua espansione nel mercato italiano per questo, entro la fine dell’anno, disporrà di oltre 40 concessionari disseminati lungo tutto il territorio nazionale.