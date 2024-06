Toyota, la carica delle Yaris. Rinnovata l’intera gamma della compatta. La GR non ha rivali, la “hatchback” e la Cross migliorano

Vincente in pista, sugli sterrati e nel deserto. Toyota è tra le poche Case automobilistiche che è riuscita a conquistare nella stressa stagione il Mondiale Endurance, la Dakar e il WRC. Il successo nel motorsport si riverbera anche nelle vendite di vetture stradali. Con oltre 11 milioni di auto vendute nel 2023, e un incremento del 7,2% rispetto l’anno precedente, Toyota si è confermata la prima Casa automobilistica a livello globale.

Tra i segreti di tale successo c’è sicuramente l’immagine vincente del marchio. Inoltre l’esperienza maturata nelle corse viene riversata sulle auto che quotidianamente circolano sulle strade di tutto il mondo.



L’esempio più lampante di questa filosofia è senza dubbio la Toyota GR Yaris: vettura strettamente derivata dalla Rally1 che fa incetta di vittorie e titoli nel WRC. Voluta fortemente da Akio Toyoda, presidente Toyota nonché pilota (ha partecipato a diverse gare con lo pseudonimo Morizo), la GR Yaris è una vettura che è stata progettata dal reparto sportivo del marchio giapponese. A 3 anni dal lancio, è quindi arrivato un aggiornamento che rende la piccola Toyota ancora più efficace. L’aerodinamica è stata affinata per migliorare la stabilità alle alte velocità. Il telaio è stato ulteriormente irrigidito e di conseguenza le sospensioni, anteriori McPherson e posteriori a doppio braccio oscillante, hanno una taratura rivista. Il motore 1.6 turbo, dotato di nuovi pistoni e nuove valvole di scarico, arriva a 280 cv e a 390 Nm di coppia distribuita sulle 4 ruote motrici. Oltre al cambio manuale a 6 rapporti, sulla nuova GR Yaris debutta anche l’automatico a 8 marce. Infine l’abitacolo presenta la strumentazione rivolta verso il conducente rendendo più immediato il suo utilizzo. Il tutto si traduce in un’esperienza di guida coinvolgente sia su strada che in pista con prezzi che partono da 52.000 Euro.

Anche la più tranquilla Yaris sfrutta l’esperienza maturata in pista, più precisamente nell’Endurance, per il suo sistema ibrido. Infatti se esternamente la Toyota resta pressoché identica, con una lunghezza di 3,94 metri e una larghezza di 1,74 metri, la vera novità è sotto il cofano. Al collaudato 3 cilindri 1.5 turbo da 115 cv viene affiancato il più potente 130 cv. Di base si tratta dello stesso propulsore, poiché gli ingegneri della Toyota hanno lavorato sul motore elettrico, sia lato software che hardware, per tirare fuori più potenza migliorando, di conseguenza, le prestazioni della Yaris. Il sistema ibrido di quinta generazione, pur mantenendo una batteria da 0,8 kWh, offre un incremento del 30% in più della coppia massima, che sale a 185 Nm, e uno scatto 0-100 km/h coperto in 9,2 secondi. A supportare il tutto ci pensa la trasmissione a variazione continua che riesce a massimizzare l’efficienza garantendo un consumo superiore ai 20 km/l.



Arricchita la dotazione tecnologica di bordo, così come la presenza degli ADAS per incrementare la sicurezza. La Toyota Yaris da 130 cv, nel completo allestimento Lounge, è disponibile a partire da 29.400 Euro.

Realizzata sullo stesso pianale TNGA-B, la Yaris Cross rappresenta l’anello di congiunzione tra la Yaris e la C-HR. Compatto per l’uso cittadino, visto la lunghezza di 4,18 metri e la larghezza di 1,59 metri, il B Suv della Toyota offre ampio spazio a bordo tanto da essere ideale anche per i viaggi più lunghi. Caratteristiche che hanno reso la Yaris Cross la vettura del marchio giapponese che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni: dal lancio, avvenuto a metà 2021, sono state vendute oltre 400.000 unità in Europa.

Toyota ha quindi deciso di migliorare la Yaris Cross sia sul powertrain che sull’abitabilità. Sotto il cofano troviamo il 3 cilindri 1.5 turbo da 130 cv, lo stesso introdotto sulla Yaris, in grado di dare il giusto brio sia in città che nei tratti più guidati, grazie alla trasmissione e-CVT, tenendo bassi i consumi. Anche l’insonorizzazione di bordo è stata migliorata, così come la qualità dei materiali e l’assemblaggio più curato. Altro aspetto interessante il nuovo touch screen da 10,5” che, tramite il sistema multimediale Toyota Smart Connect, consente l’integrazione con gli smartphone e l’uso dell’assistente vocale. La Yaris Cross equipaggiata con il 1.5 Hybrid da 130 cv è disponibile da 31.700 Euro. Nei piani di Toyota c’è anche l’idrogeno sia in pista, con il concept GR H2 visto lo scorso anno a Le Mans, che su strada con la berlina Mirai. Non resta che attendere per vedere quali alte novità porterà il colosso giapponese.