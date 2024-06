Verstappen vince il GP di Spagna con un piccolo vantaggio su Norris, Hamilton terzo. Ferrari quinta e sesta

Più che un Gran Premio, quello di Spagna è stata una lunga qualifica. Con due pit-stop effettuati dai piloti, il ritmo è stato elevatissimo. Alla fine ha vinto Max Verstappen con la Red Bull-Honda, ma il vantaggio sulla sempre più competitiva McLaren-Mercedes di Lando Norris è stato minimo, appena 2"2. Verstappen ha preso il comando della corsa al 2° giro con un gran sorpasso su George Russell, che al via, dalla seconda fila, è salito in prima posizione alla prima curva. Norris infatti, non è scattato bene, si è concentrato sul chiudere a destra Verstappen, che ha anche messo due ruote sull'erba, e così, a sinistra, Russell ha tratto vantaggio passando entrambi. Verstappen ha poi sempre occupato la prima posizione, a parte il gioco dei pit-stop, con Norris che ha tentato un lungo inseguimento.

Per Max è il settimo successo su dieci gare disputate, il secondo consecutivo dopo quello di Montreal. Norris alla fine era molto deluso da se stesso e senza mezzi termini ha dichiarato che in quel momento ha perso la possibilità di vincere il GP. Bel terzo posto per Lewis Hamilton con la Mercedes, sempre grintoso nei sorpassi. La Mercedes ha ottenuto anche il quarto posto con Russell mentre quinta e sesta le due Ferrari con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz. Mai in lotta per il podio, Leclerc a motori spenti è stato polemico nei confronti di Sainz che lo aveva superato perdendo tempo e tra i due c'è anche stato un piccolo contatto. Lamenti inutili da parte di Leclerc, Sainz non è stato confermato, e fa quel che vuole.

La cronaca

Verstappen vince il GP di Spagna, secondo Norris e terzo Hamilton. Russell tiene il quarto posto su Leclerc poi Sainz quinto sesto seguito da Piastri Perez Gasly e Ocon, questi i piloti a punti. A seguire Hulkenberg Alonso Zhou Stroll Ricciardo Bottas Magnussen Albon Tsunoda Sargeant

Leclerc ha raggiunto Russell, si annuncia una bella battaglia finale tra di loro

65° giro di 66 - Ultimi chilometri, Verstappen rallenta un po' e Norris è a 2"4

64° giro di 66 - Norris toglie ben 8 decimi e si porta a 3" da Verstappen

Leclerc avvicina Russell per il quarto posto, tra i due 1"4

63° giro di 66 - Scende sotto i 4" il divario tra Verstappen e Norris: 3"8

62° giro di 66 - Norris guadagna ancora ed è a 4"1 da Verstappen

60° giro di 66 - Albon va in ghiaia tutto solo e rimane in fondo alla classifica

59° giro di 66 - Verstappen e Norris, ora il divario è di 4"7

57° giro di 66 - Norris continua il proprio sforzo e strappa 4 decimi a Verstappen

Verstappen reagisce e si riprende un decimo su Norris, 5"4 la differenza

55° giro - Sainz su gomme hard fa passare Leclerc con le soft e più rapido

53° giro di 66 - Norris fa paura e dal box Red Bull invitano Verstappen a spingere di più. Norris è ora a 5"3

51° giro di 66 - Hamilton con le soft ha raggiunto il compagno Russell, che ha le hard e lo supera alla prima curva

50° giro di 66 - Verstappen +6"8 Norris (che segna il giro più veloce), Russell è a 9"7, Hamilton a 10"8, Sainz a 14"8, Leclerc a 20"7, più lontano Piastri seguito da Gasly Ocon Perez che però va ai box e monta le soft

Ora che tutti hanno completato il secondo pit-stop la situazione è più chiara. In pista con le soft ci sono Verstappen Norris Hamilton Leclerc Piastri e Albon. Con le medie Perez, tutti gli altri con le hard

Il pit di Norris non è stato perfetto, ha perso un prezioso secondo

48° giro - Momento decisivo, Norris ai box per le soft, esce appena davanti a Russell. Intanto penalità per Hulkenberg, 5" per velocità eccessiva ai box. PIt-stop anche per Leclerc, gomme soft

In totale si dovranno completare 66 giri

47° giro - Box per Piastri, gomme soft

Norris è primo e inizia a spingere, a 11"3 Leclerc poi Verstappen Russell Piastri Hamilton Sainz Perez Gasly Alonso Ocon Hulkenberg Zhou Stroll Bottas Magnussen Ricciardo Albon Sargeant Tsunoda

45° giro - Anche il box Red Bull opta per le soft per Verstappen, lo stesso per Albon in Williams

Già in precedenza ai box per le hard, Zhu e Stroll

44° giro - Pit-stop per Hamilton che sorprende tutti montando gomme soft

41° giro - Norris continua a recuperare su Verstappen e si porta a 5"8

40° giro - Box per Gasly e Hulkenberg

38° giro - Norris gira mezzo secondo più rapido di Verstappen ed è a 7"8. Dietro a 3"4 c'è Hamilton che ha un vantaggio di 4"7 su Leclerc. Ai box Ocon e Stroll, gomme hard per loro

37° giro - Russell e Sainz vanno ai box e montano gomme hard

35° giro - Bellissimo duello tra Norris e Russell: il poleman attacca il pilota Mercedes alla prima curva e lo supera, ma Russell reagisce e si riprende la seconda posizione. Percorrono un paio di curve affiancati, poi Norris ha un migliore spunto e riguadagna la seconda piazza

34° giro - Piastri continua la sua rimonta e passa Gasly per il settimo posto

Al secondo pit-stop, Perez monta gomme medie

Verstappen sta vivendo un buon momento e guadagna su Russell che si trova a ben 7"8 da lui. Alle sue spalle arriva forte Norris poi Hamilton Sainz Leclerc Gasly Piastri Ocon Hulkenberg Zhou Stroll Alonso Perez Ricciardo Albon Sargeant Bottas Tsunoda Magnussen

32° giro - Norris mette nel mirino Hamilton e lo passa sul rettilineo dei box. Ora va a caccia di Russell

Avendo cambiate le gomme per ultimi, Norris e Leclerc sono i più veloci. Norris ha recuperato forse sulle due Mercedes e si trova ora alle spalle di Hamilton

Secondo pit-stop per Bottas, gomme hard, e Magnussen, hard come Tsunoda

30° giro - Piastri recupera e dopo aver superato Perez passa anche Ocon salendo ottavo

27° giro - Norris supera Sainz e si porta in quarta posizione, Leclerc passa Gasly per il sesto posto

26° giro - Verstappen +5"5 Russell +7" Hamilton +9" Sainz +10" Norris +18"7 Gasly +19"6 Leclerc +22"7 Ocon +24"3 Perez +25"6 Piastri

25° giro - Leclerc è l'ultimo a sostituire le gomme, medie anche per lui

24° giro - Norris ai box, lo aspettano quattro gomme medie, Leclerc nuovo leader

23° giro - Norris procede imperterrito con le soft così anche Leclerc, secondo

Penalità di 10" per Magnussen per avere anticipato al via la partenza

22° giro - Verstappen prende Piastri e lo passa, l'australiano rientra ai box e monta Pirelli medie

20° giro - Norris comanda su Leclerc e Piastri, gli unici a non aver fatto la sosta. Quarto Verstappen che precede Russell Hamilton Sainz Gasly Ocon Perez Hulkenberg Bottas Zhou Stroll Magnussen Alonso (che ha pittato montando gomme medie) Tsunoda Ricciardo Sargeant Albon

19° giro - Durissimo sorpasso di Hamilton su Sainz alla prima curva, rischiato il contatto

18° giro - Verstappen infila la corsia box e monta gomme medie lasciando al vertice Norris. Hamilton prende Sainz, lotta furiosa tra i due

17° giro - E' il turno di Hamilton imboccare la pit-lane, pneumatici medi per lui. Ma Hamilton rientra dietro a Sainz che prima della sosta precedeva. Ai box anche Ricciardo

16° giro - Russell e Sainz ai box, cambio gomme non perfetto per il pilota Mercedes. Buono invece il pit-stop di Sainz che affianca Russell in corsia box e per un soffio non lo passa

15° giro - Pit-stop lento per Gasly che monta gomme medie e rientra in pista dietro a Ocon

14° giro - Pit per Ocon e Perez, medie per il francese, ancora soft per il messicano

Perez supera Hulkenberg per il decimo posto, poi il tedesco va ai box a cambiare le gomme, medie

13° giro - Cambio gomme per Zhou e Tsunoda, vanno entrambi sulle medie.

12° giro - Ai box anche Bottas, rimonta gomme soft

11° giro - Verstappen guadagna metri preziosi su Russell che vede sempre più vicino Norris. Mentre Sainz ha quasi raggiunto Hamilton. Ai box Magnussen, è il primo a cambiare le gomme, da soft a medie

10° giro - Piastri tenta di liberarsi di Gasly (settimo), ma il francese tiene duro

Intanto dietro Bottas ha superato Alonso per il 13esimo posto. Lo spagnolo è ora attaccato da Magnussen

8° giro - Tutti molto vicini, i primi nove sono racchiusi in appena 10"

6° giro - Verstappen ha 1"4 su Russell e 2"2 su Norris, 3"2 su Hamilton poi a 4"5 c'è Sainz davanti a Leclerc Gasly Piastri Ocon Hulkenberg Perez Stroll Alonso Bottas Magnussen Tsunoda Zhou Ricciardo Albon Sargeant

2° giro - Verstappen con un gran sorpasso all'esterno supera alla prima curva Russell e passa in testa. Leclerc supera Sainz, che lo tocca leggermente nella ruota posteriore costringendo lo spagnolo alla via di fuga, ma Sainz tiene la posizione davanti al compagno

Russell precede Verstappen che ha avuto la meglio su Norris alla prima staccata, poi quarto è Hamilton che precede Leclerc, Sainz Gasly Piastri Ocon Hulkenberg Perez Alonso Stroll Bottas Tsunoda Magnussen Zhou Sargeant Ricciardo Albon

Gran partenza di Russell dalla seconda fila che all'esterno della prima curva passa Norris e Verstappen, intenti a darsi fastidio dopo essere partiti dalla prima fila

Da segnalare la bella qualifica delle due Alpine-Renault, con Pierre Gasly settimo ed Esteban Ocon ottavo

Via al giro di ricognizione. Albon parte dai box con gomme medie, tutti gli altri sono con le soft

Si annuncia un Gran Premio divertente sul circuito catalano di Montmelò, non lontano da Barcellona. In pole c'è la McLaren-Mercedes, sempre più competitiva, di Lando Norris, per la prima volta quest'anno davanti a tutti, e soprattutto davanti all'amico Max Verstappen (i due si frequentano anche fuori dalle piste) con la Red Bull-Honda, non più imbattibile dopo uno straripante inizio di stagione. Ma in seconda fila, minacciose, ci sono le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con tanta voglia di sorprendere, mentre in terza fila abbiamo le due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che puntano a un posto sul podio. Su questo tracciato non è facile superare, il punto dove ci si può provare è la prima staccata dopo il lungo rettifilo di arrivo, ma attenzione alla partenza perché proprio in quella variante spesso si verificano contatti.