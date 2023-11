Anfia, a settembre accelera la produzione dell’industria automotive italiana: +14,9%

A settembre 2023, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme registra una crescita del 14,9% rispetto a settembre 2022, mentre nei primi nove mesi del 2023 aumenta dell’8,7%. Guardando ai singoli comparti produttivi del settore l’indice della fabbricazione di autoveicoli registra una variazione tendenziale positiva del 38,2% a settembre 2023 e cresce del 20,9% nei primi nove mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi aumenta del 10,3% nel mese e del 6,4% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori risulta in calo del 4,9% a settembre e dell’1,6% nel periodo gennaio-settembre 2023.

Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle sole autovetture nei primi nove mesi dell’anno supera le 415mila unita di volume, crescendo del 22,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, anche grazie al forte rialzo registrato nel mese di giugno (+92,1% rispetto a giugno 2022). Nel solo mese di settembre, invece, la produzione di autovetture cresce del 27,9% rispetto allo stesso mese del 2022. Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva ancora in flessione rispetto ai livelli dello scorso anno: a settembre 2023, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo complesso chiude a -2%. rispetto a settembre 2022 e risulta in flessione del 2,7% nei primi nove mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2022. Il fatturato dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) registra un calo del 5,1% ad agosto 2023, ultimo dato disponibile (-5,7% sul mercato interno e -3,8% sui mercati esteri) e chiude a +0,3% il periodo gennaio-agosto 2023 (-0,2% il mercato interno e +1,2% i mercati esteri).