Aston Martin firma accordo con Lucid e modifica l'intesa con Mercedes

Aston Martin Lagonda ha siglato un accordo di fornitura con Lucid Group per creare veicoli elettrici ultralusso ad alte prestazioni. Ha inoltre annunciato una modifica nella cooperazione con Mercedes-Benz. In particolare, Lucid fornirà ad Aston Martin componenti di propulsione selezionati per i modelli iniziali e futuri di veicoli elettrici a batteria. Secondo i termini dell’accordo, Aston Martin emetterebbe 28.352.273 nuove azioni ordinarie ed effettuerebbe pagamenti in contanti graduali a Lucid, con un valore complessivo delle azioni emesse e dei pagamenti in contanti per un totale di circa 232 milioni di dollari (182 milioni di sterline). Lucid diventerà azionista del 3,7% di Aston Martin.

Nel frattempo, Aston Martin e Mercedes-Benz hanno modificato e ribadito il loro «Accordo di cooperazione strategica» risalente al 2020. In base all’accordo originale, Aston Martin potrebbe emettere ulteriori azioni Aston Martin a Mercedes-Benz in cambio dell’accesso a ulteriore tecnologia. Mercedes-Benz rimarrà un partner strategico a lungo termine e per circa il 9% azionista di Aston Martin, mantenendo l’attuale rappresentanza nel consiglio. La partnership ha fornito ad Aston Martin l’accesso a un’ampia gamma di tecnologia Mercedes-Benz, in considerazione della quale Aston Martin ha accettato di emettere quote in almeno due tranche entro luglio 2024. La seconda di queste tranche rimane attualmente non emessa. L’emendamento all’accordo concordato tra le parti vedrà la sostituzione dell’intesa per l’emissione di questa seconda tranche di azioni con un impegno ribadito alla collaborazione strategica esistente tra Aston Martin e MBAG in relazione alla potenziale futura fornitura di tecnologia MBAG ad Aston Martin, pagabile per in contanti».