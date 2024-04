Aston Martin, l’orgoglio di James Bond con l'esclusività Vantage: 665 cv, 325 orari

La nuova generazione della sportiva biposto inglese si rinnova dentro e fuori: estetica rivista soprattutto all’anteriore e una potenza aumentata di ben 155 cv. È stata presentata per la prima volta in Italia alle Officine del Volo di Milano, vicino all’aeroporto di Linate. Il propulsore è sempre il consueto 4.0 V8 biturbo di origine Amg, portato da 510 a 665 Cv e 800 Nm di coppia scaricati sulle sole ruote posteriori. La Vantage è lunga 4.495 mm, larga 2.124 mm inclusi gli specchietti, alta 1.275 mm e ha un passo di 2.705 mm. Le dimensioni sono molto simili alla precedente, rispetto alla quale è cresciuta di soli 3 cm in lunghezza, mentre il peso a secco è di 1.605 kg. Già rivelato anche il prezzo, che supera i 212 mila euro, mentre le consegne partiranno dal secondo trimestre del 2024.

A prima vista la Vantage 2024 si distingue dalla versione precedente per l’ampia mascherina anteriore, più vistosa e aggressiva, e per le nervature sul cofano che riportano alla mente la linea della generazione nata nel 2005, ma anche la sorella maggiore DB12. Lo splitter anteriore è più largo e basso del precedente e sono state aggiornate anche le prese di raffreddamento davanti e sulle fiancate. I cerchi di serie sono da 21” mentre i freni montano dischi in ghisa, con la possibilità di avere l’impianto in carboceramica a richiesta.

Il cuore pulsante della Vantage 2024 è il 4.0 V8 biturbo di origine Amg già presente sulla versione precedente, portato però a 665 Cv e 800 Nm di coppia. La velocità massima è di 325 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi. Il cambio è un automatico ZF a otto rapporti con le palette al volante, che assicura grande reattività e rapidità di risposta. A livello di elettronica, la Vantage è dotata di Launch Control e di controllo di trazione regolabile per ottenere partenze da fermo brucianti.

L’estetica aggressiva della Vantage 2024 lascia trasparire subito la sua indole da sportiva vera. Come ha dimostrato la sua versione GT3, che ha già debuttato nel Mondiale Endurance con un doppio podio in Qatar, la Vantage è pensata per offrire prestazioni straordinarie grazie alla raffinata dotazione tecnologica e alla grande potenza del motore, che scarica la trazione sulle sole ruote posteriori. Carrozzeria e sospensioni sono state irrigidite per migliorare il comportamento al limite, mentre i nuovi ammortizzatori adattivi offrono un controllo estremo e una grande velocità risposta. Il differenziale posteriore elettronico lavora in combinazione con il controllo di trazione per fornire il miglior assetto in ingresso e uscita di curva.

La nuova Vantage non rinuncia al tradizionale lusso associato al marchio britannico. Gli interni sono ben rifiniti e realizzati con materiali pregiati, come i sedili in pelle con cuciture a mano. Il cruscotto digitale ha una grafica completamentepersonalizzabile, mentre al centro della plancia si trova lo schermo da 10,25” dell’infotainment con lo stesso sistema operativo già introdotto sulla DB12. Restano numerosi i tasti fisici, sia sul volante che sul tunnel centrale. Raffinato l’impianto audio di serie, che a richiesta può essere sostituito da un eccellente Bowers & Wilkins da 15 amplificatori e 1.170 watt.